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Что носить зимой 2025 года: 5 вещей, которые должен быть в каждом гардеробе

Моя семья » Красота и стиль

Зима в разгаре, и это отличный повод обновить гардероб! 2025 год обещает новые модные тенденции, и если вы хотите быть в тренде, то стоит обратить внимание на несколько ключевых вещей, которые станут незаменимыми в холодные месяцы. Мы поговорили с известным стилистом Светланой Вовк, которая поделилась советами по выбору актуальной зимней одежды.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Теплое пальто

Куртки и пуховики, конечно, всегда на высоте, но в этом сезоне особое внимание стоит уделить утепленным пальто. Они не только согревают, но и придают элегантности вашему образу. Пальто из натуральных материалов защитят от холодов, а если на улице совсем минус, можно под шерстяное пальто надеть легкое стеганое. Такой многослойный образ позволит вам чувствовать себя комфортно даже в самые морозные дни. В этом сезоне особенно актуальны оттенки черного, песочного и трендовый mocha mousse.

Лыжный свитер

Теплый свитер с орнаментом — не только для лыжников! Этот элемент одежды вернулся в моду благодаря популярным блогерам и знаменитостям. На новогодние праздники такой свитер будет идеально смотреться как на прогулке, так и на встрече с друзьями. Знаменитая дочь Синди Кроуфорд уже примерила этот тренд, так что не упустите шанс приобрести свитер в сливочном или ярком оттенке. Такой выбор точно не останется без внимания!

Пиджак в клетку

Если вы предпочитаете классический стиль, то пиджак в клетку — ваш must-have. Это элегантная вещь, которая в 2025 году станет особенно актуальной. Пиджак, вдохновленный образом Уэльского принца, идеально подходит как для офиса, так и для зимних вечеринок. Главное правило: пиджак в стиле британского принца должен быть выполнен в сдержанных тонах. Дополните его стильными аксессуарами, и вы готовы к любому событию.

Объемная шапка

Зимний образ невозможен без шапки. В 2025 году в моде объем! Шапки и шарфы должны быть крупной вязки и не облегать голову, создавая эффект комфорта и уюта. Шапка из шерсти идеально подходит как для шубы, так и для любимого пуховика. Этот аксессуар не только согреет, но и добавит завершенности вашему образу.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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