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Хотите густые волосы? Эти эфирные масла помогут вам добиться результата!

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Эфирные масла были известны человечеству уже около 5000 лет. Археологи нашли доказательства их использования в Месопотамии, где они служили для самых разных целей: от исцеления болезней до создания косметических средств. Сегодня мы расскажем, какие масла особенно эффективны для восстановления здоровья волос и ускорения их роста.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Эфирное масло мяты перечной

Мята перечная — одно из самых популярных масел, которое активно используется для роста волос. Оно не только улучшает кровообращение, питая волосяные луковицы, но и укрепляет фолликулы, предотвращая выпадение волос. Исследования, проведенные в 2014 году в Корее, показали, что использование эфирного масла мяты в течение месяца может увеличить количество волосяных фолликулов. Это значит, что волосы станут не только длиннее, но и гуще!

Кроме того, мята обладает мощным антисептическим эффектом и помогает бороться с перхотью.

Как использовать:

Добавьте 3-5 капель эфирного масла мяты перечной в базовое масло (репейное, касторовое или оливковое) и нанесите смесь на волосы. Оставьте на 20-30 минут, затем тщательно промойте волосы шампунем.

Эфирное масло розмарина

Это масло считается одним из лучших помощников в борьбе с выпадением волос. Исследования показали, что его эффективность в стимуляции роста волос сравнима с миноксидилом, популярным сосудорасширяющим средством, которое часто используют для лечения алопеции.

Розмарин улучшает кровообращение, укрепляет слабые и ломкие волосы, делая их более плотными и упругими. Кроме того, оно замедляет процесс появления седины.

Как использовать:

Смешайте 3-5 капель масла розмарина с подогретым (но не горячим!) кокосовым маслом. Нанесите смесь на волосы, наденьте шапочку для душа или замотайте волосы пленкой, а сверху укутайте полотенцем. Оставьте на 30 минут, затем промойте волосы шампунем.

Эфирное масло кедра

Если у вас жирная кожа головы, но сухие волосы, эфирное масло кедра — идеальный выбор. Оно помогает восстановить баланс pH кожи головы, что заметно улучшает не только здоровье кожи, но и качество волос. Регулярное использование масла приведет к более гладким, сильным и красивым волосам.

Как использовать:

Добавьте 1 каплю эфирного масла кедра на 5-6 мл вашего шампуня и используйте его как обычно.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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