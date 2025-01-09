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Секреты борьбы с возрастным набором веса: это возможно

3:08
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С возрастом многие из нас сталкиваются с тем, что вес начинает расти, несмотря на привычные диеты и физическую активность. Почему это происходит и что с этим делать? Ответ на этот вопрос кроется в нескольких ключевых причинах, с которыми можно эффективно бороться, если подойти к ним осознанно.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Причины набора веса с возрастом

Набор лишних килограммов — это не всегда результат привычки "перекусить" или "забыть про спорт". С возрастом наш организм меняется, и одни из самых значительных изменений касаются метаболизма и гормонального фона.

Во-первых, замедляется липидный обмен. Этот процесс незаметен, но влияет на способность организма сжигать жиры, и это происходит постепенно, начиная с довольно молодого возраста. К тому же, с возрастом мы все чаще ведем сидячий образ жизни, что только усугубляет ситуацию.

Во-вторых, гормональные изменения — они особенно выражены у женщин. С течением времени менопауза становится настоящим испытанием для организма, меняя гормональный баланс и способствуя накоплению жира.

Однако эти проблемы не приговор. Зная о причинах, можно предпринять шаги, чтобы замедлить или даже нейтрализовать нежелательные процессы.

Как справиться с возрастным набором веса

Скорее всего, первое, что приходит на ум, — это диета. Однако существует риск, что строгие низкокалорийные режимы могут привести к нежелательным последствиям. Диеты "-8 кг за неделю" провоцируют потерю не жировых тканей, а мышечной массы. Такой подход дает результат только на первый взгляд, так как мышцы — это важный ресурс, который необходим для нормального обмена веществ.

Лучше всего будет придерживаться сбалансированного питания. Включайте в рацион белки, жиры и углеводы, исключите "пищевой мусор" — колбасы, консервы, газированные напитки. Пейте 1,5-2 литра воды в день, и старайтесь есть дробно, небольшими порциями.

Спорт — друг или враг

Физическая активность — это отличный способ поддерживать метаболизм и общий тонус. Однако важно помнить, что с возрастом мышцы и суставы требуют более бережного подхода. Чрезмерные нагрузки могут привести к травмам, а вместо пользы вы получите лишь усталость. Поэтому не нужно устраивать марафоны — лучше займитесь спортом, который приносит удовольствие, например, йогой, плаванием или просто регулярными прогулками.

Здоровье и возраст

Менопауза и другие возрастные изменения влияют на наш организм не только с точки зрения внешности, но и самочувствия. Проблемы с суставами, приливы, бессонница и перепады настроения — все это также может повлиять на набор веса. Важно внимательно относиться к своему здоровью, и если что-то беспокоит, не стесняться обращаться к врачам за советами.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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