Обветрились губы? Эти простые шаги помогут вернуть им здоровье

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой губы часто страдают от холодного ветра и низких температур, но даже летом они могут обветриться. Как же защитить нежную кожу и предотвратить проблемы с губами? Разбираемся, что делать, если губы обветрились, и как избежать этого в будущем.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы

Шаг 1: скраб — избавляемся от омертвевшей кожи

Первое, что нужно сделать при обветривании губ — аккуратно удалить мертвые клетки кожи. Это можно сделать с помощью скраба, но важно помнить, что если на губах есть трещинки или ранки, процесс должен быть максимально деликатным. Простой рецепт скраба можно сделать в домашних условиях. Например, скраб из лепестков роз, который мы уже обсуждали в одном из наших материалов, прекрасно подойдет для этой задачи.

Шаг 2: питание — возвращаем губам мягкость

Так же, как и коже лица, губам необходимо питание. Для восстановления мягкости и бархатистости используйте маски для губ. Вы можете приготовить их сами, например, смешав мед и натуральный йогурт в равных пропорциях. Однако на рынке также есть множество готовых средств, например, корейские ночные маски для губ, которые творят настоящие чудеса: уже на утро вы увидите, как ваша кожа станет заметно мягче и увлажнённее.

Шаг 3: увлажнение и защита — бальзам как спасение

Для защиты губ от внешних факторов и для увлажнения идеально подойдет бальзам. Главное, чтобы он содержал натуральные масла и воски, такие как пчелиный, карнаубский и воск молочая. Эти компоненты помогут не только восстановить кожу губ, но и защитить их от вредного воздействия окружающей среды. Бальзамы, содержащие такие вещества, идеально подходят не только для восстановления, но и для использования под помаду — с ним ваш макияж будет держаться идеально ровным.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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