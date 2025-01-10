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Спиртовые тоники: нужна ли вам эта часть ежедневного ухода

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас ежедневно используют уходовые средства, считая их незаменимыми помощниками в поддержании красоты кожи и волос. Однако иногда то, что кажется безопасным, на самом деле может причинять вред при постоянном использовании. Мы решили выяснить, какие популярные средства стоит применять не каждый день, а только несколько раз в неделю.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Скрабы

Скрабы часто воспринимаются как важная часть очищения кожи, однако они могут нанести больше вреда, чем пользы. Косметологи советуют отказаться от них в пользу мягких пилингов, которые не травмируют кожу. Особенно это важно для лица, где нежная кожа нуждается в более деликатном подходе. Но для тела скрабы остаются отличным средством, особенно перед депиляцией. Главное — не переборщить. Используйте скраб не чаще двух раз в неделю, чтобы дать коже время восстановиться.

Сухой шампунь

Сухой шампунь — незаменимый спасатель в моменты, когда волосы требуют срочного освежения, а времени на полноценный мытье нет. Однако, несмотря на его удобство, этот продукт не может заменить обычный шампунь. Сухой шампунь не очищает волосы должным образом, а его регулярное использование может привести к пересушиванию кожи головы и утяжелению прядей. Это средство идеально для экстренных случаев, но не для ежедневного ухода.

Глиняные маски

Маски с глиной — спасение для жирной и проблемной кожи. Однако здесь также важна мера. Частое применение плотных глиняных масок может пересушить даже жирную кожу, что приведет к возникновению новых проблем. Лучше использовать такие маски не чаще трех раз в неделю. В остальное время постарайтесь поддерживать кожу увлажненной, чтобы избежать обезвоживания.

Тоники на спиртовой основе

Многие до сих пор используют тоники с содержанием спирта в составе, полагая, что они помогают очищению и сужению пор. Однако спирт может существенно навредить коже, суша ее и провоцируя раздражения. Чтобы избежать таких проблем, внимательно читайте состав. Для ежедневного использования лучше выбирать тоники с увлажняющими и успокаивающими компонентами, которые помогут коже восстановиться, а не пересушат её.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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