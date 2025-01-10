Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игорь Наджиев раскрыл, кто на советской эстраде не боялся Пугачевой
Эффективные способы убрать судороги в ногах от фитнес-тренера Бутовой
Почему собака отказывается от еды: возможные причины
Блогер-миллионник Влад А4 улетел из России после прямой линии Путина
Как предотвратить слипание пельменей: хитрость, о которой вы не знали
Огурцы, которые радуют весь сезон: три лучших сорта
Зима не страшна: как завести машину с пол-оборота
Морщинистая кожа на пальцах: что стоит за этим процессом
Готовим лёгкий овощной суп, который отлично подойдёт после праздничных застолий

Поры забиваются? Вот что нужно делать для их очищения

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Борьба с расширенными порами — это не только вопрос косметики, но и правильного ухода за кожей. Если не уделять должного внимания чистке, вы рискуете столкнуться с забитыми порами, что приведет к образованию комедонов и проблемам с кожей. Причин этому несколько, но если оставить проблему без внимания, ситуация только ухудшится.

Маска для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маска для лица

Причины и решения проблемы с порами

Отсутствие ухода

Основная причина расширенных пор — это скопление кожного жира, частичек косметики и других загрязнений в порах. К тому же, жирная кожа со временем становится грубой, что усугубляет проблему. Однако не стоит списывать все на генетику. Грамотный уход за кожей способен значительно улучшить её состояние.

Глубокое очищение

Для того чтобы избавиться от забитых пор, важно использовать более эффективные средства очищения. Простой гель или пенка не справятся с этой задачей. Косметолог советует использовать средства с AHA-кислотами, которые помогут очистить проблемные зоны. Также не забывайте о глиняных масках — голубая глина отлично размягчает и очищает кожу. Если нет возможности посетить косметолога для глубокой чистки, попробуйте специальные мануальные средства для очищения пор.

Эксфолианты

Использование эксфолиантов — это еще один эффективный способ очищения. Эти средства помогают отшелушивать кожу, удаляя омертвевшие клетки и лишний жир. Если ваша кожа склонна к жирности, то помимо очищения, важно контролировать выработку кожного жира. Здесь на помощь придут продукты с кислотами или цинком, которые можно использовать в домашних условиях, после консультации с косметологом.

Рацион и его влияние на кожу

Не только уход, но и ваш рацион могут влиять на состояние кожи. Переизбыток углеводов и сахара ведет к расширению пор и обострению акне. Чтобы улучшить состояние кожи, попробуйте добавить в рацион специи, такие как имбирь, орегано, корица и гвоздика. Эти продукты помогают регулировать выработку кожного жира. Также стоит включить в меню рыбу, богатую омега-3, и пить зеленый чай, который оказывает положительное влияние на кожу.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Проверка АКБ: как понять, что батарея прослужит ещё зиму
Авто
Проверка АКБ: как понять, что батарея прослужит ещё зиму Аудио 
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Садоводство, цветоводство
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Последние материалы
Как температура воздуха влияет на гнездование? Новое исследование привычек птиц
Готовим лёгкий овощной суп, который отлично подойдёт после праздничных застолий
Родственницы Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда
Деревья, которые уничтожат вашу яблоню: скрытая угроза
Лучшие места для отдыха на западном побережье Швеции
Инструкция к вашему автомобилю: как извлечь из неё максимум пользы
Самый полезный десерт для здоровья: результаты многолетних исследований
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Бразилия под угрозой: через 50 лет часть территории может стать нежилой
Массовый запуск цифрового рубля может быть отложен до 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.