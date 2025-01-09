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Макияж, который держится целый день: как подготовить кожу

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Встречали ли вы утром тот самый момент, когда макияж, несмотря на все усилия, не ложится на кожу, а тональник начинает быстро скатываться или осыпаться? Это не редкость! Часто мы обвиняем в этом некачественные косметические средства, однако причина может скрываться в неправильной подготовке кожи до нанесения макияжа.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Как подготовить кожу для идеального макияжа

Не злоупотребляйте агрессивными очищающими средствами

Многие привыкли к жестким очищающим средствам и частому отшелушиванию кожи. Это может привести к повреждению гидролипидного барьера, который защищает кожу от внешних воздействий. После таких процедур кожа становится более чувствительной, и появляются покраснения, а также активизируется работа сальных желез. Как результат — макияж быстро теряет свежесть, а кожа начинает блестеть, особенно в Т-зоне. Лучше всего отшелушивание проводить заранее, например, накануне вечером, чтобы кожа успела восстановиться.

Не забывайте про увлажнение

Чтобы макияж держался долго и выглядел идеально, нужно правильно увлажнять кожу. Убедитесь, что используете кремы с подходящими ингредиентами для вашего типа кожи. Гиалуроновая кислота, масла (например, ши) и компоненты, имитирующие липидный слой (церамиды), идеально подходят для увлажнения. Особенно это важно зимой, когда кожа может быть обезвоженной и чувствительной.

"Используйте сыворотки и эссенции перед основным кремом и дайте ему время впитаться. Если вы применяете солнцезащитный крем, подождите 10 минут перед нанесением тонального средства. Это поможет добиться равномерного покрытия и стойкости макияжа", — делится советом визажист Любовь Брусницына.

Правильный выбор косметики

Сочетание косметических продуктов с разными текстурами может существенно повлиять на стойкость макияжа. Продукты на водной основе увлажняют, но могут плохо сочетаться с более стойкими текстурами, такими как водостойкие консилеры и тональные основы. Это может привести к тому, что макияж начнёт скатываться или быстро тускнеть.

"Чтобы избежать такого эффекта, подбирайте средства с одинаковыми текстурами. Это сделает макияж более долговечным и красивым", — рекомендует специалист.

Несколько советов для идеального результата

Делайте акцент на увлажнении и восстановлении барьера кожи.
Используйте подходящие текстуры, чтобы макияж держался весь день.
Не спешите с макияжем — дайте коже время подготовиться и впитать все необходимые средства.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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