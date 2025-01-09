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Как с помощью джинсов выглядеть моложе: советы эксперта

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Как выглядеть моложе? Женщины уделяют много внимания уходу за кожей, волосами, физической форме и питанию, чтобы сохранить молодость. Однако не менее важен выбор одежды, особенно повседневной. Например, джинсы играют значительную роль в создании стильного и молодежного образа.

Рыжая девушка в джинсах
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка в джинсах

Лиза Иллис, руководитель отдела дизайна женской одежды в Marks & Spencer, считает, что правильный выбор джинсов может значительно омолодить образ. Она рекомендует сочетать джинсы с объемным джемпером и белыми кроссовками для расслабленного образа на выходных или с рубашкой и блейзером для более формального случая. Для смелых образов можно использовать кожаную рубашку или многослойный топ. Повседневный образ можно дополнить полуприсборенным топом и байкерской курткой.

Иллис также отмечает, что важно выбирать правильную посадку джинсов. Широкие штанины и укороченные джинсы сейчас на пике популярности и подходят для более беззаботного и молодежного стиля. Эксперт рекомендует модели с высокой талией, которые хорошо сочетаются с многослойными верхними частями или заправленными топами.

Еще один тренд сезона — расклешенные брюки с накладными карманами. Они отлично смотрятся с рубашками или топами из джерси. Накладные карманы придают джинсам современный вид, не выглядя устаревшими.

Что касается цвета, то весной и летом лучше выбирать джинсы средней и светлой расцветки, которые выглядят более свежо и молодежно. Для создания стильного образа можно сочетать джинсы с рубашкой, топом из джерси или джинсовой курткой. Денимовый дуэт уже не считается чем-то необычным и подходит для любого сезона.

Комбинезоны из денима также становятся популярными. Они сочетают утилитарность и женственность, что соответствует современным тенденциям.

Прямые джинсы и фасон mom остаются актуальными. Темные оттенки подходят для более формальных случаев, а отбеленный деним — для лета и расслабленных выходных.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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