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Раз в день, два или чаще: сколько раз нужно умываться, чтобы кожа была здоровой

1:13
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Врач-дерматолог и косметолог Екатерина Константиновская подчеркивает важность правильного очищения кожи, но предупреждает о возможных негативных последствиях чрезмерного ухода. В частности, эксперт отмечает, что многократное очищение кожи в течение дня может повредить гидролипидный барьер, который защищает и увлажняет кожу.

Пенка для умывания
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенка для умывания

Врач рекомендует умываться вечером с использованием очищающего средства, а утром ограничиваться ополаскиванием лица водой и протиранием тоником. На первых порах пациенты могут испытывать недоверие к такому подходу, так как привыкли умываться дважды в день. Однако со временем они замечают улучшение состояния кожи и признают эффективность предложенного метода, пишет Maire Claire.

Для людей с жирной кожей может потребоваться более частое умывание, особенно в жаркое время года или при активном образе жизни. Однако важно помнить, что чрезмерное очищение может привести к усилению выработки кожного сала. Оптимальным вариантом является умывание дважды в день с использованием мягких очищающих средств без содержания спирта.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Лосьо́н (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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