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4 зимние процедуры, которые подготовят вашу кожу к весне

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Зима — идеальное время для подготовки кожи к тёплому сезону. Именно в этот период можно активно позаботиться о своей коже, проводя процедуры, которые обеспечат её свежий и здоровый вид в будущем. Мы подготовили список самых эффективных процедур для холодного времени года и несколько рекомендаций по уходу в домашних условиях.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Зачем начинать процедуры зимой

Зимой кожа подвержена влиянию холодного воздуха и отопления, что часто вызывает её сухость, потерю упругости и блеска. Именно в это время стоит уделить особое внимание поддержанию её молодости и здоровья. Обратитесь к профессионалам или используйте эффективные домашние средства, чтобы помочь коже восстановиться и подготовиться к весне.

Топ-4 процедур для зимнего ухода

  • Пилинг. Пилинг — обязательная процедура для обладательниц жирной кожи, которая не всегда справляется с самоочищением. Для улучшения состояния кожи выберите подходящий тип пилинга: от легких с молочной или фруктовой кислотой до более интенсивных вариантов по рекомендации косметолога. Этот шаг поможет обновить кожу, уберёт ороговевшие клетки и улучшит цвет лица.
  • Биоревитализация. В зимний период сухая кожа особенно нуждается в увлажнении, и биоревитализация — отличное решение этой проблемы. С помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты косметолог восстанавливает уровень увлажненности в глубоких слоях кожи. Этот метод даст вам эффект, которого не обеспечит обычный крем. Однако стоит помнить, что для достижения результатов потребуется пройти курс процедур.
  • Фотоомоложение. Фотоомоложение — это эффективная процедура, которая проводится только в холодное время года, когда интенсивность солнечных лучей минимальна. Специалист использует аппарат, который воздействует на кожу короткими импульсами света. После фотоомоложения исчезают пигментные пятна, сосудистые "звездочки" и мелкие морщины.
  • Удаление новообразований. Зима — подходящее время для избавления от различных новообразований, таких как папилломы или гемангиомы. Процесс удаления можно начать в этот период, так как в холодное время года кожа восстанавливается быстрее. Важно помнить, что такие процедуры имеют противопоказания, поэтому перед их проведением стоит проконсультироваться с врачом.

Поддержка красоты в домашних условиях

Для поддержания кожи в отличном состоянии между процедурами не забывайте о правильном домашнем уходе. Используйте средства, которые помогут увлажнить, очистить и питать вашу кожу. Алиса Зеленова, ведущий технолог-преподаватель по косметологии, рекомендует не забывать о регулярных увлажняющих масках и легких пилингах.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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