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Почему важен pH-баланс кожи и как его правильно поддерживать

3:41
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, почему уход за кожей — это не просто покупка популярных кремов и лосьонов? Одним из ключевых аспектов, которые напрямую влияют на здоровье вашей кожи, является pH-баланс. Давайте разберемся, что это такое и почему важно знать, какой у вас уровень кислотности кожи.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Что такое pH-баланс кожи

pH — это показатель кислотности или щелочности среды, измеряемый по шкале от 0 до 14. Нормальное значение pH кожи находится в пределах 5,5, что помогает поддерживать защитный барьер, предотвращая воспаления и инфекционные заболевания. Когда pH нарушен, кожа становится уязвимой: может возникнуть сухость, воспаления или даже акне.

Как узнать свой pH

Есть несколько способов, как можно определить pH-баланс кожи. Один из самых простых — это тест-полоски, которые можно приобрести в аптеке. Также можно воспользоваться pH-метром для более точных результатов. Но не забывайте, что pH может меняться в зависимости от внешних факторов.

Что влияет на pH кожи

  • Возраст: с возрастом pH кожи может повышаться, что делает её более склонной к сухости и раздражениям. Это связано с изменениями в составе себума и снижением активности сальных желез.
  • Окружающая среда: влажность и температура воздуха могут повлиять на кислотность кожи. Например, в условиях повышенной влажности кожа становится более кислой, а в сухом климате — щелочной.
  • Косметика: мыло и агрессивные очищающие средства с высоким pH могут нарушить баланс, в то время как продукты, специально разработанные для поддержания кислотной среды, поддерживают здоровье кожи.

Типы кожи и их pH

  • Нормальная кожа: pH 4,5-5,7. Это оптимальный уровень, при котором кожа функционирует без проблем.
  • Сухая кожа: pH от 3 до 5,2. Этот тип кожи более уязвим, потому что часто страдает от истощения жировых барьеров.
  • Жирная кожа: pH 5,7-7,5. Повышенная выработка себума может изменить уровень pH, делая кожу более подверженной акне.

Как поддерживать правильный баланс

Чтобы поддерживать pH кожи на нормальном уровне, рекомендуется:

  • Использовать мягкие очищающие средства, избегая агрессивных продуктов с высокими показателями pH.
  • Отказаться от агрессивного отшелушивания. Выбирайте деликатные скрабы и гоммажи.
  • Увлажнять кожу после умывания, используя кремы и лосьоны.
  • Внимательно следить за качеством воды, которой вы умываетесь. Избегайте жесткой и хлорированной воды.

Как выбрать средства с учетом pH

Выбирайте продукты, подходящие для вашего типа кожи, ориентируясь на надпись "pH сбалансирован" на упаковке. Для жирной кожи подойдут более кислые средства с молочной или салициловой кислотой, а для нормальной — продукты с pH 5,5.

Заключение

Забота о своем pH-балансе — это важный шаг на пути к здоровой коже. Правильный выбор средств ухода, внимательное отношение к факторам окружающей среды и возрастным изменениям помогут поддерживать баланс и предотвратить проблемы с кожей.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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