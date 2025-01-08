Ломкие ногти? Эти 2 процедуры помогут вам за месяц

Ломкие, тонкие или изменившие цвет ногти — сигнал о том, что нужно уделить внимание их состоянию. Проблемы с ногтями могут возникать по разным причинам, от неправильного ухода до дефицита витаминов. Но не спешите бежать в салон! Есть несколько простых и доступных способов укрепить ногти прямо дома.
Проблемы с ногтями могут появиться по множеству причин. Это могут быть не только внешние повреждения, но и внутренние факторы, такие как нехватка витаминов, неправильное питание, стресс или гормональные изменения. Поэтому, прежде чем начинать интенсивный уход, важно определить причину. Но независимо от того, что именно стало причиной проблем, существует несколько простых домашних процедур, которые помогут укрепить ногти.
Желатин — настоящий природный источник аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые необходимы для питания и укрепления ногтей. Для приготовления ванночки потребуется:
Растворите желатин в воде и подогрейте на водяной бане (не доводя до кипения). Опустите пальцы в ванночку на 15-20 минут. Повторяйте процедуру дважды в неделю на протяжении месяца, и результаты не заставят себя ждать!
Парафин отлично улучшает кровообращение и стимулирует обмен веществ в ногтевых пластинах. Для этой процедуры вам понадобится:
Растопите парафин на водяной бане. Пока он плавится, используйте скраб для удаления омертвевших клеток с кожи рук. Остудите парафин до 50 градусов, и погружайте руки в него на несколько секунд. Повторяйте процедуру 6-7 раз, после чего надевайте полиэтиленовые перчатки и укутывайте руки теплым полотенцем. Оставьте на 30 минут, затем снимайте перчатки и удаляйте остатки парафина влажным полотенцем. После процедуры обязательно нанесите питательный крем.
Важно! Не используйте парафин повторно, чтобы избежать раздражений.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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