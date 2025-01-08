Ломкие ногти? Эти 2 процедуры помогут вам за месяц

2:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ломкие, тонкие или изменившие цвет ногти — сигнал о том, что нужно уделить внимание их состоянию. Проблемы с ногтями могут возникать по разным причинам, от неправильного ухода до дефицита витаминов. Но не спешите бежать в салон! Есть несколько простых и доступных способов укрепить ногти прямо дома.

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Почему ногти становятся ломкими

Проблемы с ногтями могут появиться по множеству причин. Это могут быть не только внешние повреждения, но и внутренние факторы, такие как нехватка витаминов, неправильное питание, стресс или гормональные изменения. Поэтому, прежде чем начинать интенсивный уход, важно определить причину. Но независимо от того, что именно стало причиной проблем, существует несколько простых домашних процедур, которые помогут укрепить ногти.

Простые рецепты для укрепления ногтей

Желатиновая ванночка для ногтей

Желатин — настоящий природный источник аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые необходимы для питания и укрепления ногтей. Для приготовления ванночки потребуется:

25 г чистого желатина (без добавок и красителей)

1 стакан теплой воды

Растворите желатин в воде и подогрейте на водяной бане (не доводя до кипения). Опустите пальцы в ванночку на 15-20 минут. Повторяйте процедуру дважды в неделю на протяжении месяца, и результаты не заставят себя ждать!

Парафиновые маски для ногтей

Парафин отлично улучшает кровообращение и стимулирует обмен веществ в ногтевых пластинах. Для этой процедуры вам понадобится:

250-300 г косметического парафина

скраб для рук

Растопите парафин на водяной бане. Пока он плавится, используйте скраб для удаления омертвевших клеток с кожи рук. Остудите парафин до 50 градусов, и погружайте руки в него на несколько секунд. Повторяйте процедуру 6-7 раз, после чего надевайте полиэтиленовые перчатки и укутывайте руки теплым полотенцем. Оставьте на 30 минут, затем снимайте перчатки и удаляйте остатки парафина влажным полотенцем. После процедуры обязательно нанесите питательный крем.

Важно! Не используйте парафин повторно, чтобы избежать раздражений.

Дополнительные советы

Регулярный уход: процедуры должны быть систематическими. Старайтесь уделять уходу за ногтями хотя бы 2-3 раза в неделю.

Отказ от лака: важно помнить, что на время лечения ногти не должны быть покрыты лаком, даже лечебным. Это позволит ногтям "дышать" и получать необходимые вещества.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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