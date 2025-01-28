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Как сохранить четкий овал лица во время похудения

2:49
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Потеря веса — это большой шаг к улучшению здоровья, но часто сопровождается неприятными последствиями для кожи лица. Одно из них — провисание овала лица и появление глубоких заломов. Однако эти проблемы можно предотвратить, если начать заботиться о коже до начала похудения.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Почему лицо обрушивается после похудения

Во время снижения веса уменьшается не только жировая прослойка тела, но и подкожно-жировая клетчатка на лице. Без достаточной поддержки ткани теряют упругость, что приводит к появлению провисаний и морщин.

Ошибка многих пациентов — ожидание завершения похудения перед началом косметологических процедур. Но корректировать лицо лучше заранее: это помогает поддерживать ткани, предотвращая образование заломов и провисаний.

Подготовка лица к похудению

Косметолог Екатерина Васильева предлагает уникальный подход, который минимизирует последствия похудения для лица. Ее метод включает:

Создание гидрорезерва

  • Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты глубоко в ткани.

Точечная коррекция

С помощью канюльной техники филлеры вводятся в ключевые зоны:

  • Средняя треть лица.
  • Нижняя треть.
  • Подбородочная зона.
  • Легкий акцент на губы.

Этот подход исключает миграцию филлера и отеки, а также сохраняет естественные черты лица.

Зубы и осанка — неожиданные факторы влияния

Не только кожа и жировая ткань определяют внешний вид. Зубы играют роль каркаса для мягких тканей. Даже потеря одного зуба может привести к асимметрии лица. Неправильный прикус или искривление позвоночника также влияют на конфигурацию лица.

Косметологи часто работают в тандеме с ортодонтами, чтобы исправить прикус и добиться стойкого результата. Простые корректировки, например, ношение ортопедической обуви, тоже могут влиять на симметрию и внешний вид.

Что делать, если изменения уже произошли

Если вы уже похудели и столкнулись с потерей контуров лица, не стоит отчаиваться. Современная косметология предлагает решения для восстановления. Однако важно помнить, что лучший результат достигается при комплексном подходе, включающем работу над осанкой, прикусом и здоровьем кожи.

Вывод

Подготовка кожи до похудения — ключ к сохранению четкого овала лица. Регулярные визиты к косметологу, коррекция осанки и решение стоматологических проблем помогут предотвратить "обрушение" тканей. Ведь забота о своем здоровье и внешности — это инвестиция в будущее.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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