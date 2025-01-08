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4 способа, как победить электризацию волос в зимний сезон

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только снег, холод и комфортные теплые свитера, но и настоящая проблема для волос. Наэлектризованные локоны, которые не поддаются укладке, становятся спутанными и ломкими — знакомо? Но хорошая новость в том, что эту проблему можно решить, и довольно просто.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Причина 1: недостаток увлажнения

Сухой воздух, который царит зимой как в помещении, так и на улице, становится главным врагом волос. Особенно когда отопление забирает всю влагу из воздуха, а холод на улице лишь усиливает ситуацию. Волосы теряют блеск, становятся тусклыми и, конечно, начинают электризоваться.

Что делать

Прежде всего, замените обычный бальзам на увлажняющий. Такой продукт поможет удержать влагу внутри волоса, придавая локонам увлажнение и блеск. И не забывайте об увлажнителе воздуха! Он поможет создать оптимальные условия как дома, так и в офисе. Для дома подойдут более крупные модели, а для рабочего пространства — компактные и портативные устройства.

Причина 2: трение

Зимой волосы подвергаются постоянному трению: от шапок, шарфов и даже от регулярного использования полотенца после мытья. Это негативно влияет на состояние волос — они не только начинают электризоваться, но и становятся ломкими.

Что делать

Замените обычное полотенце на полотенце-тюрбан с пуговкой. Оно надежно фиксирует волосы и минимизирует трение, которое может повредить их структуру. Лучше всего использовать полотенца из комбинации шелка и микрофибры — они быстрее впитывают влагу и одновременно разглаживают кутикулу, предотвращая секущиеся кончики.

Причина 3: неправильная шапка

Да, выбор головного убора тоже влияет на состояние волос. Плотные и жесткие шапки создают дополнительное трение, усиливая эффект электризации.

Что делать?

Выбирайте головные уборы из мягких материалов, которые не будут сильно сжимать голову. Шапка не должна оставлять следы на коже и препятствовать кровообращению. Лучше отдавать предпочтение моделям, которые чуть больше по размеру — так они будут удобнее и не будут травмировать волосы.

Дополнительные советы

Кроме увлажнения и правильных аксессуаров, важно помнить, что регулярный уход за волосами — залог их здоровья. Питайте и укрепляйте волосы с помощью масок, масла и витаминов, чтобы они оставались красивыми и здоровыми даже в самые холодные месяцы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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