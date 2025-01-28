Как косметика проникает в кожу: что нужно знать

4:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Фраза "Работает в глубоких слоях кожи" часто встречается на упаковках косметических средств. Но действительно ли кремы и сыворотки способны достичь дермы? Поговорим о том, как и почему одни продукты проникают в кожу, а другие — остаются на поверхности.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Что определяет проникновение

Основное правило — 500 Дальтон. Молекулы с массой до 500 Да могут пройти через роговой слой и воздействовать на глубокие слои кожи. Более крупные молекулы остаются на поверхности.

Примеры молекулярных масс популярных ингредиентов

Ретиноиды: 300 Да

300 Да Ниацинамид: 122 Да

122 Да ВитаминC: 176 Да

176 Да Коллаген: от 300 тысяч до 1 миллиона Да

от 300 тысяч до 1 миллиона Да Гиалуроновая кислота: от 10 тысяч до 1 миллиона Да

Таким образом, вещества вроде ретиноидов и витамина C легко проникают, а крупные молекулы, такие как коллаген, остаются "снаружи".

Факторы, влияющие на проникновение

Процесс проникновения активных веществ включает несколько этапов:

Распределение на поверхности и в роговом слое : после нанесения продукт остаётся на коже и начинает взаимодействовать с её верхними слоями.

: после нанесения продукт остаётся на коже и начинает взаимодействовать с её верхними слоями. Проникновение в эпидермис : молекулы, достаточно маленькие, могут пройти через роговой слой.

: молекулы, достаточно маленькие, могут пройти через роговой слой. Распределение в клетках эпидермиса: здесь активные компоненты начинают своё действие.

На скорость проникновения влияет концентрация вещества. Чем выше концентрация, тем быстрее происходит процесс. Однако со временем эффективность снижается.

Характеристики веществ и их влияние

Ключевые параметры, определяющие проникновение:

Липофильность: жирорастворимые вещества проникают лучше.

жирорастворимые вещества проникают лучше. Размер молекулы: чем она меньше, тем легче преодолеть барьер.

чем она меньше, тем легче преодолеть барьер. Заряд: заряженные молекулы хуже проходят через роговой слой.

заряженные молекулы хуже проходят через роговой слой. Связывание с компонентами кожи: если молекулы "цепляются" за компоненты рогового слоя, проникновение затрудняется.

Например, современные солнцезащитные фильтры созданы так, чтобы работать на поверхности, снижая риск раздражений.

Технологии для улучшения проникновения

Для усиления эффекта косметики используются энхансеры и системы доставки:

Энхансеры

Это вещества, которые повышают проницаемость кожи. Среди них:

Липофильные компоненты: жирные кислоты, эфиры, липиды. Однако их избыток может разрушать липидный барьер.

жирные кислоты, эфиры, липиды. Однако их избыток может разрушать липидный барьер. Фосфолипиды: используются для создания липосом — структур, облегчающих транспортировку активов.

Системы доставки

Одной из самых эффективных технологий являются липосомы: они представляют собой "шарики" из фосфолипидов, которые доставляют активные вещества в глубокие слои.

Когда липидные структуры полезны

Ламеллярные структуры и липидные комплексы необходимы в следующих случаях:

После пилингов и процедур, повреждающих роговой слой.

При использовании ретиноидов.

В условиях экстремальной погоды (мороз, ветер).

Однако, если кожа здорова, избыточное применение липидных структур может вызвать:

Реактивность и повышенную чувствительность.

Раздражение от активных компонентов.

Риски улучшения проницаемости

Усиление проницаемости кожи несёт свои опасности. Злоупотребление средствами с растворителями или энхансерами может нарушить целостность рогового слоя. Пример — "глазированная кожа", которая выглядит блестящей, но теряет защитные функции, становясь уязвимой к внешним воздействиям.

Баланс и осознанное использование

Для повреждённой кожи усиление проникновения полезно, но для здоровой кожи оно может быть излишним. Баланс между восстановлением барьера и улучшением проницаемости — ключ к грамотному уходу.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.