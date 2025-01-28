Как косметика проникает в кожу: что нужно знать

Фраза "Работает в глубоких слоях кожи" часто встречается на упаковках косметических средств. Но действительно ли кремы и сыворотки способны достичь дермы? Поговорим о том, как и почему одни продукты проникают в кожу, а другие — остаются на поверхности.
Основное правило — 500 Дальтон. Молекулы с массой до 500 Да могут пройти через роговой слой и воздействовать на глубокие слои кожи. Более крупные молекулы остаются на поверхности.
Таким образом, вещества вроде ретиноидов и витамина C легко проникают, а крупные молекулы, такие как коллаген, остаются "снаружи".
Процесс проникновения активных веществ включает несколько этапов:
На скорость проникновения влияет концентрация вещества. Чем выше концентрация, тем быстрее происходит процесс. Однако со временем эффективность снижается.
Ключевые параметры, определяющие проникновение:
Например, современные солнцезащитные фильтры созданы так, чтобы работать на поверхности, снижая риск раздражений.
Для усиления эффекта косметики используются энхансеры и системы доставки:
Это вещества, которые повышают проницаемость кожи. Среди них:
Ламеллярные структуры и липидные комплексы необходимы в следующих случаях:
Однако, если кожа здорова, избыточное применение липидных структур может вызвать:
Усиление проницаемости кожи несёт свои опасности. Злоупотребление средствами с растворителями или энхансерами может нарушить целостность рогового слоя. Пример — "глазированная кожа", которая выглядит блестящей, но теряет защитные функции, становясь уязвимой к внешним воздействиям.
Для повреждённой кожи усиление проникновения полезно, но для здоровой кожи оно может быть излишним. Баланс между восстановлением барьера и улучшением проницаемости — ключ к грамотному уходу.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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