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Забыли о ломких ресницах: попробуйте эти простые рецепты

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина мечтает о длинных, густых и здоровых ресницах, как у красавиц из индийских фильмов. Но что делать, если природа не наделила такими данными? Не спешите опускать руки и не прибегайте сразу к накладным ресницам и дорогим процедурам. Есть несколько простых, но действенных способов, которые помогут укрепить ресницы, сделать их гуще и длиннее в короткие сроки.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глаз

Рецепты для укрепления ресниц

1. Сыворотка из касторового и кокосового масла с витамином E

Это средство станет настоящим спасением для ослабленных и ломких ресниц. Касторовое масло известно своими восстанавливающими и увлажняющими свойствами, а кокосовое масло дополнительно питает. Витамин E помогает ускорить восстановление и придает блеск.

Как приготовить:

  • Подогрейте одну столовую ложку касторового масла, добавьте содержимое двух капсул витамина E и 1 чайную ложку кокосового масла.
  • Тщательно перемешайте смесь на водяной бане в течение 10-15 минут.
  • После охлаждения перелейте состав в темный флакон с крышкой.
  • Наносите смесь на ресницы перед сном с помощью ватного диска.

2. Масло эму и сок алоэ вера

Масло эму, получаемое из жира австралийских страусов, содержит жирные кислоты, которые аналогичны липидам нашей кожи. Оно увлажняет и восстанавливает, а алоэ вера стимулирует рост ресниц благодаря своим антиоксидантам.

Как приготовить:

  • Смешайте 1 чайную ложку сока алоэ с 10 каплями масла эму.
  • Нанесите на ресницы тонким слоем и дайте полностью впитаться.

3. Масло жожоба и розмарин

Масло жожоба активно увлажняет и питает ресницы, а розмарин стимулирует их рост. В сочетании эти ингредиенты помогают укрепить и ускорить рост волосков.

Как приготовить:

  • Смешайте 1 чайную ложку масла жожоба с несколькими каплями эфирного масла розмарина.
  • Наносите получившуюся смесь на ресницы, оставляя на ночь.

Природные средства для красоты ресниц

Не забывайте, что регулярное использование натуральных масел, таких как касторовое или кокосовое, помогает вернуть ресницам здоровый вид и делает их крепче. Это гораздо более эффективное и безопасное решение по сравнению с химическими средствами.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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