Забыли о ломких ресницах: попробуйте эти простые рецепты

Каждая женщина мечтает о длинных, густых и здоровых ресницах, как у красавиц из индийских фильмов. Но что делать, если природа не наделила такими данными? Не спешите опускать руки и не прибегайте сразу к накладным ресницам и дорогим процедурам. Есть несколько простых, но действенных способов, которые помогут укрепить ресницы, сделать их гуще и длиннее в короткие сроки.
Это средство станет настоящим спасением для ослабленных и ломких ресниц. Касторовое масло известно своими восстанавливающими и увлажняющими свойствами, а кокосовое масло дополнительно питает. Витамин E помогает ускорить восстановление и придает блеск.
Как приготовить:
Масло эму, получаемое из жира австралийских страусов, содержит жирные кислоты, которые аналогичны липидам нашей кожи. Оно увлажняет и восстанавливает, а алоэ вера стимулирует рост ресниц благодаря своим антиоксидантам.
Как приготовить:
Масло жожоба активно увлажняет и питает ресницы, а розмарин стимулирует их рост. В сочетании эти ингредиенты помогают укрепить и ускорить рост волосков.
Как приготовить:
Не забывайте, что регулярное использование натуральных масел, таких как касторовое или кокосовое, помогает вернуть ресницам здоровый вид и делает их крепче. Это гораздо более эффективное и безопасное решение по сравнению с химическими средствами.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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