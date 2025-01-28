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Иглы против морщин: стоит ли делать микронидлинг

3:38
Моя семья » Красота и стиль

Микронидлинг — это популярная косметологическая процедура, суть которой заключается в прокалывании кожи иглами. Методика активно рекламируется как способ устранения дефектов кожи и омоложения. В процессе процедуры на коже лица или тела создаются тысячи микроотверстий, из которых проступает "кровяная роса". Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Косметология
Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com
Косметология

Как работает микронидлинг

Процедура выполняется с использованием специальных инструментов:

  • Мезороллер: валик с сотнями мелких игл, который прокатывают по коже.
  • Дермапен: аппарат с игольчатым наконечником, автоматически наносящий проколы.
  • Машинка для перманентного макияжа: реже используемый вариант.

Иглы проникают на глубину до 2-3 мм, повреждая как поверхностный слой кожи (эпидермис), так и более глубокий — дерму. Заявляется, что это стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая упругость кожи, разглаживая морщины и устраняя рубцы, растяжки или пигментные пятна.

Однако на практике кожа подвергается значительным травмам. Организм реагирует на такие повреждения синтезом коллагена, но это не "омолаживающий" коллаген, а грубый рубцовый белок. Таким образом, эффект может быть кратковременным, а структура кожи — нарушенной.

Показания и эффекты

Процедура рекомендуется при:

  • Морщинах и дряблости кожи.
  • Расширенных порах.
  • Постакне и рубцах.
  • Растяжках и целлюлите.
  • Выпадении волос.

Заявляемые эффекты

  • Уменьшение морщин и подтяжка овала лица.
  • Выравнивание микрорельефа кожи.
  • Устранение дефектов, таких как рубцы и растяжки.

Однако многие клиенты отмечают, что после курса процедур кожа теряет эластичность, появляются новые проблемы: серый цвет лица, углубление морщин, ухудшение овала лица.

Побочные эффекты

  • После процедуры могут возникнуть:
  • Сильные отёки.
  • Воспаления и раздражения.
  • Рубцы, пигментные пятна и розацеа.
  • Риск занесения инфекции.

Как проводится процедура

Процесс включает:

  • Очистку и дезинфекцию кожи.
  • Нанесение обезболивающего крема (по желанию).
  • Проколы с помощью мезороллера или дермапена.
  • Обработку кожи успокаивающими средствами.

Реабилитация может занять от нескольких дней до недель. Необходимо избегать солнца, не использовать агрессивные косметические средства и соблюдать гигиену.

Почему методика Аннетт лучше

Альтернативой микронидлингу являются методы естественного омоложения: гимнастика, самомассаж и упражнения для лица. Эти техники:

  • Безопасны и естественны.
  • Способствуют восстановлению кровообращения и лимфооттока.
  • Стимулируют естественную выработку коллагена.
  • Устраняют зажимы и спазмы мышц, улучшая питание кожи.

Комплексная работа с осанкой, шеей и лицевой мускулатурой даёт более стойкий и натуральный результат без риска для здоровья.

Вывод

Микронидлинг — это агрессивная процедура, которая может дать временный эффект, но в долгосрочной перспективе способна навредить коже. Альтернативные методики омоложения, основанные на естественных процессах, выглядят куда более безопасным и эффективным выбором.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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