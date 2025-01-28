Иглы против морщин: стоит ли делать микронидлинг

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Микронидлинг — это популярная косметологическая процедура, суть которой заключается в прокалывании кожи иглами. Методика активно рекламируется как способ устранения дефектов кожи и омоложения. В процессе процедуры на коже лица или тела создаются тысячи микроотверстий, из которых проступает "кровяная роса". Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com Косметология

Как работает микронидлинг

Процедура выполняется с использованием специальных инструментов:

Мезороллер: валик с сотнями мелких игл, который прокатывают по коже.

валик с сотнями мелких игл, который прокатывают по коже. Дермапен: аппарат с игольчатым наконечником, автоматически наносящий проколы.

аппарат с игольчатым наконечником, автоматически наносящий проколы. Машинка для перманентного макияжа: реже используемый вариант.

Иглы проникают на глубину до 2-3 мм, повреждая как поверхностный слой кожи (эпидермис), так и более глубокий — дерму. Заявляется, что это стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая упругость кожи, разглаживая морщины и устраняя рубцы, растяжки или пигментные пятна.

Однако на практике кожа подвергается значительным травмам. Организм реагирует на такие повреждения синтезом коллагена, но это не "омолаживающий" коллаген, а грубый рубцовый белок. Таким образом, эффект может быть кратковременным, а структура кожи — нарушенной.

Показания и эффекты

Процедура рекомендуется при:

Морщинах и дряблости кожи.

Расширенных порах.

Постакне и рубцах.

Растяжках и целлюлите.

Выпадении волос.

Заявляемые эффекты

Уменьшение морщин и подтяжка овала лица.

Выравнивание микрорельефа кожи.

Устранение дефектов, таких как рубцы и растяжки.

Однако многие клиенты отмечают, что после курса процедур кожа теряет эластичность, появляются новые проблемы: серый цвет лица, углубление морщин, ухудшение овала лица.

Побочные эффекты

После процедуры могут возникнуть:

Сильные отёки.

Воспаления и раздражения.

Рубцы, пигментные пятна и розацеа.

Риск занесения инфекции.

Как проводится процедура

Процесс включает:

Очистку и дезинфекцию кожи.

Нанесение обезболивающего крема (по желанию).

Проколы с помощью мезороллера или дермапена.

Обработку кожи успокаивающими средствами.

Реабилитация может занять от нескольких дней до недель. Необходимо избегать солнца, не использовать агрессивные косметические средства и соблюдать гигиену.

Почему методика Аннетт лучше

Альтернативой микронидлингу являются методы естественного омоложения: гимнастика, самомассаж и упражнения для лица. Эти техники:

Безопасны и естественны.

Способствуют восстановлению кровообращения и лимфооттока.

Стимулируют естественную выработку коллагена.

Устраняют зажимы и спазмы мышц, улучшая питание кожи.

Комплексная работа с осанкой, шеей и лицевой мускулатурой даёт более стойкий и натуральный результат без риска для здоровья.

Вывод

Микронидлинг — это агрессивная процедура, которая может дать временный эффект, но в долгосрочной перспективе способна навредить коже. Альтернативные методики омоложения, основанные на естественных процессах, выглядят куда более безопасным и эффективным выбором.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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