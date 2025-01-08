Волосы стареют! Узнайте, что с ними происходит и как помочь

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Старение — это неизбежный процесс, который касается каждой части нашего тела. Мы часто обсуждаем старение кожи, но как насчёт волос? Мало кто задумывается о том, что волосы стареют не только с появлением седины, но и по множеству других признаков. Хотите знать, как сохранить волосы здоровыми как можно дольше? Разберёмся, что происходит с вашими локонами по мере взросления.

Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стрижка

Как стареют волосы

Каждый волос на нашей голове имеет свой жизненный цикл, состоящий из трёх фаз. Первая — активный рост, который длится от 2 до 7 лет. Разница в сроках объясняется генетикой: кому-то повезло с крепкими волосами, а кому-то — нет. Но даже с лучшими генами условия жизни и уход играют немалую роль.

После фазы активного роста начинается переходный этап, который длится несколько недель. В это время корень волоса ороговевает, и на его месте появляется новый, который вскоре заменит старый. Если волос подвергается минимальной нагрузке, например, при расчесывании, он может просто выпасть.

Сам волос состоит из роговых тканей, а "живая" часть находится под кожей. И именно эта "живая" часть подвергается возрастным изменениям. С возрастом волосяные фолликулы начинают хуже питаться, что становится заметно на внешнем виде локонов.

Что влияет на старение волос

Возрастные изменения волос обычно начинают проявляться после 40 лет, однако у некоторых людей процесс может начаться гораздо раньше. Причины варьируются: генетика, экология, а также недостаточный или неправильный уход. Вслед за этим наблюдается изменение текстуры волос, снижение их плотности и тусклость.

Питание волос ухудшается, что негативно сказывается на их внешнем виде и здоровье. Волосы становятся ломкими, теряют блеск и эластичность, а прическа — объём.

Как замедлить старение волос

Чтобы дольше сохранять здоровье и красоту шевелюры, стоит обратить внимание на несколько факторов:

Уход за волосами. Используйте шампуни и маски, подходящие именно для вашего типа волос, и регулярно их увлажняйте.

Здоровое питание. Волосы нуждаются в витаминах и минералах, таких как витамин E, биотин и омега-3 жирные кислоты.

Минимизация стресса. Постоянное напряжение может ускорить старение волос.

Защита от внешних факторов. Ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха и частое использование фена могут способствовать повреждению волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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