Волосы стареют! Узнайте, что с ними происходит и как помочь

Старение — это неизбежный процесс, который касается каждой части нашего тела. Мы часто обсуждаем старение кожи, но как насчёт волос? Мало кто задумывается о том, что волосы стареют не только с появлением седины, но и по множеству других признаков. Хотите знать, как сохранить волосы здоровыми как можно дольше? Разберёмся, что происходит с вашими локонами по мере взросления.
Каждый волос на нашей голове имеет свой жизненный цикл, состоящий из трёх фаз. Первая — активный рост, который длится от 2 до 7 лет. Разница в сроках объясняется генетикой: кому-то повезло с крепкими волосами, а кому-то — нет. Но даже с лучшими генами условия жизни и уход играют немалую роль.
После фазы активного роста начинается переходный этап, который длится несколько недель. В это время корень волоса ороговевает, и на его месте появляется новый, который вскоре заменит старый. Если волос подвергается минимальной нагрузке, например, при расчесывании, он может просто выпасть.
Сам волос состоит из роговых тканей, а "живая" часть находится под кожей. И именно эта "живая" часть подвергается возрастным изменениям. С возрастом волосяные фолликулы начинают хуже питаться, что становится заметно на внешнем виде локонов.
Возрастные изменения волос обычно начинают проявляться после 40 лет, однако у некоторых людей процесс может начаться гораздо раньше. Причины варьируются: генетика, экология, а также недостаточный или неправильный уход. Вслед за этим наблюдается изменение текстуры волос, снижение их плотности и тусклость.
Питание волос ухудшается, что негативно сказывается на их внешнем виде и здоровье. Волосы становятся ломкими, теряют блеск и эластичность, а прическа — объём.
Чтобы дольше сохранять здоровье и красоту шевелюры, стоит обратить внимание на несколько факторов:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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