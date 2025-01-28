Обезболивающие перед бьюти-процедурами: почему их приём может всё испортить

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Многие бьюти-процедуры, такие как ультразвуковой SMAS-лифтинг, пользуются популярностью благодаря своей эффективности и неинвазивности. Они улучшают качество кожи, подтягивают её, делают более упругой, при этом не требуя долгого восстановления. Однако, несмотря на все плюсы, такие процедуры могут быть сопряжены с дискомфортом.

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Почему обезболивающие могут навредить

Прежде чем прибегнуть к приёму обезболивающих, стоит учесть, что препараты из группы НПВС (анальгин, ибупрофен, нимесил, кетанов и др.) могут существенно снизить эффективность процедуры. Ультразвуковой SMAS-лифтинг работает за счёт формирования контролируемого воспаления в тканях.

Этот процесс стимулирует разрушение старого коллагена и активизирует выработку нового, что и обеспечивает омолаживающий эффект. НПВС, уменьшая воспаление, подавляют этот процесс, из-за чего результат может оказаться менее заметным.

Как быть

Важно заранее предупредить пациента о влиянии НПВС на эффективность процедуры. Более того, врач-косметолог должен уточнить, принимал ли пациент подобные препараты перед сеансом. В качестве альтернативы в некоторых клиниках предлагают расслабляющие методики, например, бокал шампанского, который помогает снять напряжение и уменьшить неприятные ощущения.

Доверие между врачом и пациентом

Открытость пациента играет ключевую роль в успешности процедуры. Если он честно сообщает о принимаемых лекарствах, возможных аллергиях и других нюансах здоровья, косметолог сможет подготовиться к возможным рискам. Профессионал в такой ситуации способен оперативно среагировать на любые непредвиденные обстоятельства и обеспечить безопасное проведение процедуры.

Итог: Красота требует осознанного подхода

Чтобы бьюти-процедуры приносили желаемый результат, важно учитывать не только советы косметолога, но и избегать действий, которые могут снизить их эффективность. Отказ от обезболивающих перед сеансом — это один из шагов к тому, чтобы ваша кожа засияла в полной мере. Доверие и открытость в общении с врачом станут залогом вашего комфорта и успешного результата.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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