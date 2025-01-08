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Трещины на пятках? Узнай, как быстро избавиться от проблемы

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о мягких и шелковистых пятках, но не хотите тратить деньги на дорогостоящие процедуры в салоне? Всё гораздо проще, чем кажется! Чтобы сделать кожу на пятках мягкой и избавиться от трещин, достаточно использовать доступные средства, которые есть в каждом доме. Регулярные ванночки и маски помогут вам восстановить здоровье кожи стоп в короткие сроки.

Пятки женские
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Пятки женские

1. Ванночка с пищевой содой

Пищевая сода — это незаменимый помощник в борьбе с загрубевшей кожей. Она мягко размягчает её, а после этого её легко можно удалить с помощью пемзы.

Рецепт простой: в тазик с 2 литрами горячей воды добавьте 50 грамм соды. Погрузите ноги в раствор и держите их там около 15-20 минут. После процедуры аккуратно обработайте пятки пемзой. Не забывайте увлажнить кожу питательным кремом — это поможет закрепить результат.

2. Маска из хозяйственного мыла

Хозяйственное мыло — ещё одно чудо-средство, которое эффективно борется с огрубевшей кожей. В его составе есть щелочь, помогающая размягчить кожу и ускорить процесс её обновления.

Нанесите толстый слой мыла на пятки, а затем обмотайте ноги пищевой пленкой. Оставьте на 30-40 минут. Для наилучшего результата повторяйте процедуру 3 дня подряд. Пятки станут мягкими, а трещины начнут заживать.

3. Молочная ванночка

Молоко — не только полезный продукт для организма, но и для кожи. Молочная кислота отлично смягчает кожу, и ванночки с молоком помогают привести пятки в порядок.

Приготовьте ванночку, добавив в теплую воду &frac14 стакана молока и немного стружки хозяйственного мыла. Опустите ноги в раствор на 20 минут, затем обработайте кожу пемзой или скрабом. После процедуры вытрите стопы мягким полотенцем и нанесите увлажняющий крем. Эффект не заставит себя долго ждать!

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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