Секрет идеальной помады: какой оттенок выбрать для вашего подтонa кожи

Выбор помады — это не просто вопрос моды, это искусство найти цвет, который будет гармонировать с вашим тоном кожи. Подобрать свой идеальный оттенок — как найти лучшую подругу, которая всегда рядом и поддерживает вас в любой ситуации. Но как выбрать помаду, с которой вы будете 100% совместимы? Все дело в понимании оттенка вашей кожи.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Как определить подтон кожи

Как источники освещения могут быть теплым или холодным, так и наша кожа имеет свой подтон: теплый, холодный или нейтральный. Определить свой подтон легко, если обратить внимание на несколько факторов.

Цвет волос: светло-русые и натуральные блондиночки часто имеют холодный подтон кожи, в то время как брюнетки и рыжие — теплый.

Цвет глаз: серые, голубые или зеленые глаза часто сопровождаются холодным тоном кожи, а карие — с теплым.

Как вы загораете? Если ваша кожа быстро загорает и становится золотистой, скорее всего, у вас теплый подтон. Если она краснеет — холодный.

Украшения: любите ли вы желтое золото? Это знак теплого подтона. Если предпочитаете серебро и белое золото, значит, ваш подтон холодный.

Что если не можете отнести себя к одной категории

Если вы не попадаете ни в одну из этих категорий — поздравляем, ваша кожа нейтральная! Это редкость, но вам повезло, потому что вам подходят как золотые, так и серебряные украшения, а также разнообразие оттенков помад.

Как выбрать помаду для холодного подтонa

Если ваш подтон холодный, то вам идеально подойдут помады в светлых нюдовых оттенках, которые близки к натуральному цвету губ, а также бежевые, кофейные и приглушенные розовые тона. Эти цвета будут красиво сочетаться с холодным подтоном кожи, создавая гармоничный образ.

Как выбрать помаду для теплого подтонa

Если ваша кожа имеет теплый подтон, то лучше всего подойдут персиковые и розовые оттенки. Макияж в этих цветах придаст вашему лицу свежесть и нежность.

А что с нейтральным подтоном

Если у вас нейтральный подтон, вам, как счастливой обладательнице универсальной кожи, подходят практически все цвета! В таком случае выбирайте помаду, ориентируясь на цвет ваших глаз и волос.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.