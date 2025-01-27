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Почему в соцсетях все в восторге от розмариновой воды для волос: работает ли это в реальной жизни

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня розмарин стал настоящим вирусным трендом в соцсетях благодаря его предполагаемой способности ускорять рост волос. Под хештегом #rosemarywater уже более 114 миллионов просмотров. Люди готовят отвары, наносят их на кожу головы и делятся впечатляющими результатами. Но что говорят эксперты?

Розмарин
Фото: freepik by jcomp is licensed under https://www.freepik.com
Розмарин

Как приготовить розмариновую воду

Ингредиенты

  • 5-6 веточек розмарина.
  • 500 мл воды.
  • Корень имбиря (по желанию).
  • Эфирное масло розмарина (по желанию).
  • Листья мяты (опционально).

Способ приготовления

  • Промойте розмарин.
  • Закипятите воду, добавьте в нее розмарин и другие ингредиенты.
  • Варите отвар 15-20 минут на среднем огне.
  • Остудите и процедите жидкость через сито.
  • Перелейте в пульверизатор и храните в холодильнике не более недели.

Что говорят эксперты

Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова:

"Отвар розмарина может стимулировать волосяные фолликулы, особенно если добавить эфирное масло или имбирь. Однако эффект проявляется только при длительном использовании — не меньше шести месяцев. Розмарин больше подойдет как дополнительное средство, но он не заменяет профессионального лечения, особенно при серьезных формах алопеции".

Врач-трихолог Светлана Жимбуева:

"Розмарин усиливает микроциркуляцию, что теоретически улучшает питание луковиц. Но молекулы отвара не могут проникнуть глубоко в кожу, как фармакологические препараты. Кроме того, эфирные масла могут вызвать раздражение, поэтому их нужно разводить базовыми маслами".

Трихолог Натали Аст:

"Отвар розмарина вряд ли сделает волосы гуще. Густота определяется генетически и зависит от количества луковиц на коже головы. Народные рецепты имеют право на существование, но их эффективность требует научного подтверждения. Лучше выбирать проверенные косметические средства, содержащие растительные экстракты в стандартизированном виде".

Мифы о розмарине

  • Увеличивает густоту волос: на самом деле густота волос заложена генетически. Отвар может лишь немного улучшить внешний вид за счет стимуляции кровообращения.
  • Подходит для всех: отвар эффективен только для людей без серьезных гормональных или витаминных нарушений.
  • Безопасен всегда: эфирные масла розмарина могут вызывать аллергию и раздражение кожи головы.

Советы для тех, кто хочет попробовать

  • Наносите отвар на кожу головы, а не по всей длине.
  • Используйте в сочетании с профессиональными средствами.
  • Избегайте резких температурных контрастов (например, замораживания отвара).
  • Обратитесь к трихологу, если выпадение волос вызвано внутренними проблемами.

Итог

Розмариновая вода — это скорее вспомогательное средство, которое может поддерживать здоровье кожи головы. Однако без правильного питания, ухода и консультации специалиста ждать чуда не стоит.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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