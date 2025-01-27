Почему в соцсетях все в восторге от розмариновой воды для волос: работает ли это в реальной жизни

3:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня розмарин стал настоящим вирусным трендом в соцсетях благодаря его предполагаемой способности ускорять рост волос. Под хештегом #rosemarywater уже более 114 миллионов просмотров. Люди готовят отвары, наносят их на кожу головы и делятся впечатляющими результатами. Но что говорят эксперты?

Фото: freepik by jcomp is licensed under https://www.freepik.com Розмарин

Как приготовить розмариновую воду

Ингредиенты

5-6 веточек розмарина.

500 мл воды.

Корень имбиря (по желанию).

Эфирное масло розмарина (по желанию).

Листья мяты (опционально).

Способ приготовления

Промойте розмарин.

Закипятите воду, добавьте в нее розмарин и другие ингредиенты.

Варите отвар 15-20 минут на среднем огне.

Остудите и процедите жидкость через сито.

Перелейте в пульверизатор и храните в холодильнике не более недели.

Что говорят эксперты

Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова:

"Отвар розмарина может стимулировать волосяные фолликулы, особенно если добавить эфирное масло или имбирь. Однако эффект проявляется только при длительном использовании — не меньше шести месяцев. Розмарин больше подойдет как дополнительное средство, но он не заменяет профессионального лечения, особенно при серьезных формах алопеции".

Врач-трихолог Светлана Жимбуева:

"Розмарин усиливает микроциркуляцию, что теоретически улучшает питание луковиц. Но молекулы отвара не могут проникнуть глубоко в кожу, как фармакологические препараты. Кроме того, эфирные масла могут вызвать раздражение, поэтому их нужно разводить базовыми маслами".

Трихолог Натали Аст:

"Отвар розмарина вряд ли сделает волосы гуще. Густота определяется генетически и зависит от количества луковиц на коже головы. Народные рецепты имеют право на существование, но их эффективность требует научного подтверждения. Лучше выбирать проверенные косметические средства, содержащие растительные экстракты в стандартизированном виде".

Мифы о розмарине

Увеличивает густоту волос: на самом деле густота волос заложена генетически. Отвар может лишь немного улучшить внешний вид за счет стимуляции кровообращения.

на самом деле густота волос заложена генетически. Отвар может лишь немного улучшить внешний вид за счет стимуляции кровообращения. Подходит для всех: отвар эффективен только для людей без серьезных гормональных или витаминных нарушений.

отвар эффективен только для людей без серьезных гормональных или витаминных нарушений. Безопасен всегда: эфирные масла розмарина могут вызывать аллергию и раздражение кожи головы.

Советы для тех, кто хочет попробовать

Наносите отвар на кожу головы, а не по всей длине.

Используйте в сочетании с профессиональными средствами.

Избегайте резких температурных контрастов (например, замораживания отвара).

Обратитесь к трихологу, если выпадение волос вызвано внутренними проблемами.

Итог

Розмариновая вода — это скорее вспомогательное средство, которое может поддерживать здоровье кожи головы. Однако без правильного питания, ухода и консультации специалиста ждать чуда не стоит.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).



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