Почему в соцсетях все в восторге от розмариновой воды для волос: работает ли это в реальной жизни

Сегодня розмарин стал настоящим вирусным трендом в соцсетях благодаря его предполагаемой способности ускорять рост волос. Под хештегом #rosemarywater уже более 114 миллионов просмотров. Люди готовят отвары, наносят их на кожу головы и делятся впечатляющими результатами. Но что говорят эксперты?
Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова:
"Отвар розмарина может стимулировать волосяные фолликулы, особенно если добавить эфирное масло или имбирь. Однако эффект проявляется только при длительном использовании — не меньше шести месяцев. Розмарин больше подойдет как дополнительное средство, но он не заменяет профессионального лечения, особенно при серьезных формах алопеции".
Врач-трихолог Светлана Жимбуева:
"Розмарин усиливает микроциркуляцию, что теоретически улучшает питание луковиц. Но молекулы отвара не могут проникнуть глубоко в кожу, как фармакологические препараты. Кроме того, эфирные масла могут вызвать раздражение, поэтому их нужно разводить базовыми маслами".
Трихолог Натали Аст:
"Отвар розмарина вряд ли сделает волосы гуще. Густота определяется генетически и зависит от количества луковиц на коже головы. Народные рецепты имеют право на существование, но их эффективность требует научного подтверждения. Лучше выбирать проверенные косметические средства, содержащие растительные экстракты в стандартизированном виде".
Розмариновая вода — это скорее вспомогательное средство, которое может поддерживать здоровье кожи головы. Однако без правильного питания, ухода и консультации специалиста ждать чуда не стоит.
Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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