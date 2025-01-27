Едем на море: чем усилить загар и защитить кожу

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Усилители загара вызывают интерес не только у любителей солнечных ванн, но и у тех, кто хочет добиться красивого бронзового оттенка кожи без долгих часов на пляже. Что это за продукты, как они действуют, и какие у них есть риски? Разбираем подробнее.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Чем отличаются масла и кремы-усилители загара

Средства для усиления загара содержат вещества, которые активизируют выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. Основными компонентами таких продуктов являются пептиды, аминокислоты, такие как тирозин, а также бронзаторы, усиливающие прокрашивание пигмента. Многие кремы рекомендуют использовать ещё до отпуска, чтобы подготовить кожу к воздействию ультрафиолета.

Однако важно помнить, что такие средства не всегда содержат SPF-фильтры. Это значит, что они усиливают эффект загара, но не защищают кожу от ожогов и вредного воздействия ультрафиолета.

Опасно ли использовать масла для загара

Масла сами по себе не вызывают рак кожи, но злоупотребление солнцем — вполне. "Любители загара "дочерна" часто забывают о времени, проведённом на солнце, особенно если масло создаёт ощущение увлажнённой кожи", — отмечают дерматологи. Такой подход может привести к фотоповреждениям и повысить риск развития злокачественных новообразований.

Ещё один риск — низкий SPF в маслах или его полное отсутствие. Это создаёт иллюзию защиты, но кожа всё равно остаётся уязвимой перед ультрафиолетом.

Как правильно использовать масла и кремы

Чтобы минимизировать вред, соблюдайте правила:

Определите свой фототип: людям с I и II фототипами рекомендуется использовать только средства с SPF 50 и избегать масел, усиливающих загар.

людям с I и II фототипами рекомендуется использовать только средства с SPF 50 и избегать масел, усиливающих загар. Наносите средство заранее: масла и усилители лучше наносить за 20-30 минут до выхода на солнце.

масла и усилители лучше наносить за 20-30 минут до выхода на солнце. Ограничьте время на солнце: в первые дни пребывайте под солнцем не более 15-20 минут.

в первые дни пребывайте под солнцем не более 15-20 минут. Не пренебрегайте защитой: после использования масел обязательно наносите крем с SPF.

после использования масел обязательно наносите крем с SPF. Избегайте пиков солнечной активности: с 10 до 14 часов лучше находиться в тени.

Кому подойдут усилители загара

Если у вас III-VI фототип и нормальная или сухая кожа, такие средства могут быть безопасными при правильном использовании. Однако людям с жирной и комбинированной кожей они не подходят: масла могут провоцировать высыпания и усугублять состояние кожи.

Итоги

Усилители загара могут помочь быстрее получить бронзовый оттенок, но требуют ответственного подхода. Помните о защите кожи, соблюдайте рекомендации и не злоупотребляйте временем на солнце. И, конечно, не забывайте ежегодно посещать дерматолога для проверки состояния кожи.

Уточнения

Зага́р - изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



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