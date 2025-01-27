Едем на море: чем усилить загар и защитить кожу

Усилители загара вызывают интерес не только у любителей солнечных ванн, но и у тех, кто хочет добиться красивого бронзового оттенка кожи без долгих часов на пляже. Что это за продукты, как они действуют, и какие у них есть риски? Разбираем подробнее.
Средства для усиления загара содержат вещества, которые активизируют выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. Основными компонентами таких продуктов являются пептиды, аминокислоты, такие как тирозин, а также бронзаторы, усиливающие прокрашивание пигмента. Многие кремы рекомендуют использовать ещё до отпуска, чтобы подготовить кожу к воздействию ультрафиолета.
Однако важно помнить, что такие средства не всегда содержат SPF-фильтры. Это значит, что они усиливают эффект загара, но не защищают кожу от ожогов и вредного воздействия ультрафиолета.
Масла сами по себе не вызывают рак кожи, но злоупотребление солнцем — вполне. "Любители загара "дочерна" часто забывают о времени, проведённом на солнце, особенно если масло создаёт ощущение увлажнённой кожи", — отмечают дерматологи. Такой подход может привести к фотоповреждениям и повысить риск развития злокачественных новообразований.
Ещё один риск — низкий SPF в маслах или его полное отсутствие. Это создаёт иллюзию защиты, но кожа всё равно остаётся уязвимой перед ультрафиолетом.
Чтобы минимизировать вред, соблюдайте правила:
Если у вас III-VI фототип и нормальная или сухая кожа, такие средства могут быть безопасными при правильном использовании. Однако людям с жирной и комбинированной кожей они не подходят: масла могут провоцировать высыпания и усугублять состояние кожи.
Усилители загара могут помочь быстрее получить бронзовый оттенок, но требуют ответственного подхода. Помните о защите кожи, соблюдайте рекомендации и не злоупотребляйте временем на солнце. И, конечно, не забывайте ежегодно посещать дерматолога для проверки состояния кожи.
Зага́р - изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
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