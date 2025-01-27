Каннабидиол в уходе за кожей: почему его называют суперингредиентом

CBD (каннабидиол) становится все более популярным ингредиентом в косметике. Но что это такое, как он работает, и почему его так хвалят? Разбираемся вместе.
CBD — это один из фитоканнабиноидов, экстрагируемых из конопли. В отличие от ТГК, он не обладает психоактивными свойствами. В России использование CBD в косметике разрешено при условии, что уровень ТГК не превышает 0,1%.
CBD взаимодействует с эндоканнабиноидной системой (ЭКС), которая поддерживает баланс организма, включая кожу. Молекулы CBD связываются с рецепторами CB1 и CB2, регулируя воспалительные процессы и укрепляя барьерные функции кожи.
CBD — универсальный ингредиент с широким спектром действий: от борьбы с воспалениями до увлажнения и антиоксидантной защиты. Хотя исследования только начинаются, каннабидиол имеет потенциал стать основным компонентом современной косметики.
Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.
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