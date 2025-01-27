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Каннабидиол в уходе за кожей: почему его называют суперингредиентом

2:41
Моя семья » Красота и стиль

CBD (каннабидиол) становится все более популярным ингредиентом в косметике. Но что это такое, как он работает, и почему его так хвалят? Разбираемся вместе.

Косметика с CBD
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Косметика с CBD

Что такое CBD и законно ли это

CBD — это один из фитоканнабиноидов, экстрагируемых из конопли. В отличие от ТГК, он не обладает психоактивными свойствами. В России использование CBD в косметике разрешено при условии, что уровень ТГК не превышает 0,1%.

Как работает CBD в косметике

CBD взаимодействует с эндоканнабиноидной системой (ЭКС), которая поддерживает баланс организма, включая кожу. Молекулы CBD связываются с рецепторами CB1 и CB2, регулируя воспалительные процессы и укрепляя барьерные функции кожи.

Чем CBD отличается от масла конопли

Источник

  • BD извлекают из листьев и стеблей.
  • Масло конопли получают из семян.

Действие

  • CBD — адаптоген, регулирующий процессы в коже.
  • Масло конопли увлажняет и защищает кожу, но не взаимодействует с ЭКС.

Польза CBD для кожи

Антиоксидантная защита

  • CBD защищает от свободных радикалов и уменьшает разрушение коллагена, предотвращая появление морщин.

Борьба с воспалениями

  • Облегчает акне, снижает выработку кожного сала и успокаивает раздражения.

Уход за чувствительной кожей

  • Подходит для тех, кто не переносит ретинол или бензоилпероксид.

Увлажнение

  • CBD улучшает работу барьерного слоя кожи, увеличивая уровень церамидов.

Российские бренды с CBD

  • Pure Love: Выпустили кремы с CBD, работающие как катализаторы для усиления эффекта других ингредиентов.
  • Levrana: Линейка средств для лица и волос с органическим каннабидиолом.
  • "УНЕ" и Dr. Krivorotov Oral Care: Сыворотки и даже зубная паста.

Зарубежные бренды

  • Leaf & Flower: Салонные уходы для волос с максимальной концентрацией CBD.
  • Dermadrop: Процедуры для лица с сывороткой Cannaboost, улучшающие барьерные функции кожи.
  • Babor: Линия Cleanformance для борьбы с первыми признаками старения.

Вывод

CBD — универсальный ингредиент с широким спектром действий: от борьбы с воспалениями до увлажнения и антиоксидантной защиты. Хотя исследования только начинаются, каннабидиол имеет потенциал стать основным компонентом современной косметики.

Уточнения

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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