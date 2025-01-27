Каннабидиол в уходе за кожей: почему его называют суперингредиентом

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CBD (каннабидиол) становится все более популярным ингредиентом в косметике. Но что это такое, как он работает, и почему его так хвалят? Разбираемся вместе.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Косметика с CBD

Что такое CBD и законно ли это

CBD — это один из фитоканнабиноидов, экстрагируемых из конопли. В отличие от ТГК, он не обладает психоактивными свойствами. В России использование CBD в косметике разрешено при условии, что уровень ТГК не превышает 0,1%.

Как работает CBD в косметике

CBD взаимодействует с эндоканнабиноидной системой (ЭКС), которая поддерживает баланс организма, включая кожу. Молекулы CBD связываются с рецепторами CB1 и CB2, регулируя воспалительные процессы и укрепляя барьерные функции кожи.

Чем CBD отличается от масла конопли

Источник

BD извлекают из листьев и стеблей.

Масло конопли получают из семян.

Действие

CBD — адаптоген, регулирующий процессы в коже.

Масло конопли увлажняет и защищает кожу, но не взаимодействует с ЭКС.

Польза CBD для кожи

Антиоксидантная защита

CBD защищает от свободных радикалов и уменьшает разрушение коллагена, предотвращая появление морщин.

Борьба с воспалениями

Облегчает акне, снижает выработку кожного сала и успокаивает раздражения.

Уход за чувствительной кожей

Подходит для тех, кто не переносит ретинол или бензоилпероксид.

Увлажнение

CBD улучшает работу барьерного слоя кожи, увеличивая уровень церамидов.

Российские бренды с CBD

Pure Love: Выпустили кремы с CBD, работающие как катализаторы для усиления эффекта других ингредиентов.

Выпустили кремы с CBD, работающие как катализаторы для усиления эффекта других ингредиентов. Levrana: Линейка средств для лица и волос с органическим каннабидиолом.

Линейка средств для лица и волос с органическим каннабидиолом. "УНЕ" и Dr. Krivorotov Oral Care: Сыворотки и даже зубная паста.

Зарубежные бренды

Leaf & Flower : Салонные уходы для волос с максимальной концентрацией CBD.

: Салонные уходы для волос с максимальной концентрацией CBD. Dermadrop: Процедуры для лица с сывороткой Cannaboost, улучшающие барьерные функции кожи.

Процедуры для лица с сывороткой Cannaboost, улучшающие барьерные функции кожи. Babor: Линия Cleanformance для борьбы с первыми признаками старения.

Вывод

CBD — универсальный ингредиент с широким спектром действий: от борьбы с воспалениями до увлажнения и антиоксидантной защиты. Хотя исследования только начинаются, каннабидиол имеет потенциал стать основным компонентом современной косметики.

Уточнения

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.



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