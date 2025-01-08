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Здоровая кожа: 4 шага, которые работают не хуже косметики

2:57
Моя семья » Красота и стиль

Мы все знаем об уходе за кожей, о косметике, способствующей сохранению ее молодости и сияния. Но есть и менее известные способы, которые могут оказать не меньший эффект. Нутрициолог Елена Кудрина, исследующий вопросы питания уже 19 лет, делится секретами, как поддержать здоровье кожи изнутри.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

1. Коллагеновые добавки — важный шаг для упругой кожи

Коллаген — это белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи. С возрастом его уровень снижается, и кожа теряет свою молодость. Нутрициолог рекомендует принимать добавки с коллагеном:

"Гидролизованные пептиды коллагена легко усваиваются организмом, стимулируя фибробласты, которые отвечают за выработку коллагена и эластина. Это способствует поддержанию упругости и сияния кожи", — утверждает специалист.

2. Здоровые жиры — ключ к восстановлению клеток

"Полезные жиры, такие как те, что содержатся в орехах, льняном семени и авокадо, помогают восстанавливать клеточные мембраны и усиливают защиту кожи от негативных внешних факторов", — объясняет Елена Кудрина.

Эти жиры помогают укрепить кожный барьер, предотвращая потерю влаги. Включите в рацион лосось, семена чиа, оливковое масло и яйца для яркого и здорового цвета лица.

3. Поддержка микробиома кожи — залог здоровой и сияющей кожи

Как и кишечник, кожа нуждается в здоровом микробиоме для поддержания молодости и красоты. Эти микроскопические бактерии обеспечивают увлажнение, борются со свободными радикалами и даже защищают от ультрафиолетовых лучей. Для этого важно избегать агрессивных мыл и скрабов, которые могут разрушить защитный барьер кожи. Используйте уходовые средства с пре-, про- и постбиотиками для укрепления микробиома.

4. Продукты, богатые антиоксидантами — борьба с возрастными изменениями

Включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как темная листовая зелень, черника, клюква, капуста и шпинат. Эти продукты помогают бороться с воспалением и свободными радикалами, замедляя старение кожи. И не забывайте про темный шоколад — он тоже полезен, а кроме того, является настоящим антиоксидантным суперфудом.

5. Правило светофора

Елена советует придерживаться "правила светофора": ешьте овощи и фрукты разных цветов. Темные и яркие продукты насыщены витаминами и минералами, которые поддержат здоровье кожи и улучшат ее внешний вид.

Эти простые, но эффективные шаги помогут сохранить вашу кожу здоровой и сияющей на долгие годы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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