Чем хуже ты выглядишь ночью, тем красивее утром: тренд или ловушка

Тренд "Morning Shed" завоевывает популярность в социальных сетях, предлагая необычный подход к вечернему уходу. Идея в том, чтобы "вложиться" в свой внешний вид перед сном, выполняя целый ритуал процедур, чтобы утром проснуться безупречной. Однако, как и любой тренд, "Morning Shed" вызывает противоречивые реакции.
Этот тренд включает показ вечернего ухода за собой, где женщины используют маски, тейпы, бигуди и даже специальные бандажи для лица. Всё это направлено на достижение утреннего совершенства — ровной кожи, четкого контура лица и ухоженных волос.
Косметологи и психологи не могут прийти к единому мнению:
Каждая женщина должна сама решать, следовать ли этому тренду. Важно помнить:
Слушайте себя: Не перегружайте кожу и волосы процедурами.
Естественность — это красиво: Не нужно соответствовать чужим стандартам.
Создайте свой ритуал: Уход должен приносить удовольствие и быть комфортным для вас.
В конце концов, вечерний ритуал — это возможность остановиться, расслабиться и подготовиться к новому дню, сохраняя баланс между уходом и отдыхом.
Тренд (англицизм от trend - тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.