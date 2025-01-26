Блондинка и брови: как выбрать цвет чтобы выглядеть стильно и естественно

Для блондинок подбор оттенка бровей — это настоящая наука. Брови должны гармонировать с образом, подчеркивать черты лица, но при этом не делать внешность вульгарной или безликой. Вот 5 основных правил, которые помогут найти баланс.
Чтобы выбрать идеальный цвет бровей, начните с анализа подтона волос:
Если ваша природная внешность гармонична, не стоит кардинально вмешиваться. Натуральные темные брови у блондинки с яркими глазами будут смотреться естественно и красиво. Светлые брови у блондинок со светлыми глазами лучше лишь слегка подчеркнуть, чтобы сохранить природную нежность.
Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.