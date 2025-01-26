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Блондинка и брови: как выбрать цвет чтобы выглядеть стильно и естественно

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Для блондинок подбор оттенка бровей — это настоящая наука. Брови должны гармонировать с образом, подчеркивать черты лица, но при этом не делать внешность вульгарной или безликой. Вот 5 основных правил, которые помогут найти баланс.

Девушка
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Учитывайте подтон волос

Чтобы выбрать идеальный цвет бровей, начните с анализа подтона волос:

  • Холодный блонд (платиновый) гармонирует с графитовыми или серо-коричневыми оттенками.
  • Теплый блонд (медовый, золотистый) сочетается со светло-коричневыми бровями, которые чуть темнее волос.

Обращайте внимание на корни

  • Если вы предпочитаете окрашивание с затемненными корнями, ориентируйтесь на их оттенок. Подбирайте цвет бровей, который на тон светлее корней, но соответствует их подтону — холодному или теплому.

Учитывайте тон кожи

  • Загорелая кожа хорошо сочетается с более темными бровями, добавляя контраст и выразительность.
  • Светлая или золотистая кожа требует мягких каштановых оттенков, чтобы сохранить естественность и гармонию.

Подбирайте под цвет глаз

  • Блондинкам с голубыми или зелеными глазами подойдут более мягкие и деликатные оттенки, чтобы не перегружать образ.
  • Обладательницам карих или темных глаз можно выбрать насыщенные тона, которые сделают взгляд выразительным.

Вспомните о природной гармонии

Если ваша природная внешность гармонична, не стоит кардинально вмешиваться. Натуральные темные брови у блондинки с яркими глазами будут смотреться естественно и красиво. Светлые брови у блондинок со светлыми глазами лучше лишь слегка подчеркнуть, чтобы сохранить природную нежность.

Уточнения

Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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