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Без трафарета и мучений: быстрый способ нарисовать ровные стрелки

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки — это классика макияжа, но вывести их ровно, особенно с обеих сторон, бывает непросто. Если ты не раз сталкивалась с этим вызовом, не переживай! Мы нашли простой способ сделать их идеально ровными с помощью обычного тюбика из косметички. Да, именно так: этот неожиданный инструмент станет твоим помощником!

Макияж
Фото: freepik by pressfoto is licensed under https://www.freepik.com
Макияж

Что понадобится

  • Тюбик с кремом (тональный, увлажняющий или любой другой с узким носиком).
  • Карандаш для глаз.
  • Лайнер или подводка для завершения образа.

Пошаговая инструкция

Найди подходящий тюбик

  • Выбери тюбик с плоской спайкой на кончике — это станет твоим трафаретом.

Подготовь инструмент

  • Нанеси немного карандаша для глаз прямо на место спайки тюбика. Это поможет легко создать направляющую для стрелки.

Определи направление

  • Приложи тюбик к внешнему уголку глаза, направляя его так, чтобы стрелка продолжала естественную линию века и слегка поднималась вверх. Слегка надавливай, чтобы оставить отпечаток.

Создай симметрию

  • Повтори то же самое на другом глазу, ориентируясь на первую стрелку.

Доработай линию

  • По готовой направляющей добавь насыщенности лайнером или подводкой. Ты можешь оставить стрелку тонкой для дневного макияжа или сделать её более выразительной для вечернего выхода.

Почему это работает

Простой тюбик позволяет сделать идеальные направляющие без дрожащих рук или лишних движений. Тебе не нужен сложный инструмент — всего пара минут, и макияж глаз выглядит как у профессионального визажиста.

Итог

Теперь ты знаешь, как без лишних сложностей создать идеальные стрелки даже в условиях ограниченного времени. Попробуй этот способ — и наслаждайся стильным макияжем, который добавляет выразительности твоему образу.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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