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Как замаскировать простуду на губах: маскируем правильно и незаметно

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Герпес на губах всегда появляется не вовремя. Особенно досадно, когда впереди важное мероприятие, а на лице нежелательное воспаление. Полностью избавиться от герпеса за день невозможно, но с помощью правильного макияжа можно эффективно замаскировать его, сделав почти незаметным.

Девушка
Фото: freepik by halayalex is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Пошаговый план для маскировки герпеса

Увлажнение

  • Начните с хорошего увлажнения губ. Используйте бальзам, гигиеническую помаду или нежирный крем. Это поможет уменьшить дискомфорт и подготовить кожу для нанесения косметики. Излишки аккуратно удалите салфеткой.

Корректор для нейтрализации покраснения

  • Зеленый корректор — ваш главный помощник. Его задача — визуально убрать красноту. Нанесите небольшое количество корректора точечно на воспаление.

Консилер для равномерного тона

  • Поверх зеленого корректора нанесите стойкий консилер. Легкими движениями пальцев или кисти аккуратно растушуйте его, чтобы границы стали незаметными.

Фиксация пудрой

  • Закрепите результат прозрачной или бежевой пудрой. Это поможет макияжу продержаться дольше и избежать жирного блеска на коже.

Оформление губ

  • Выберите карандаш для губ ягодных или нейтральных оттенков. Хорошо заточенным карандашом обведите контур губ, избегая области воспаления.
    Заполните губы карандашом, уделяя внимание центральной части.
    Нанесите помаду только на центральную часть губ, создавая эффект омбре.

Важные советы

Личная гигиена

  • Не делитесь помадой или кистями для макияжа. Герпес — это вирус, который легко передаётся.

Избегайте агрессивных текстур

  • Не используйте средства с блёстками или ярким блеском. Они могут привлечь ненужное внимание к проблемной зоне.

Итог

Следуя этим простым шагам, вы сможете легко скрыть герпес на губах и чувствовать себя уверенно даже на важном мероприятии. Главное, помните, что макияж — временное решение, а здоровье всегда должно быть в приоритете.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] - лишай, греч. ἕρπω - ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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