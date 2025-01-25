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Забудьте о туши: как создать выразительный макияж без неё

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Тушь для ресниц — неизменный спутник большинства девушек. Без неё мы чувствуем себя менее уверенными, но в мире красоты намечаются изменения. Западные визажисты всё чаще отказываются от туши в пользу более лёгкого и естественного макияжа. Почему? Разбираемся, что стало причиной этого бьюти-тренда.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Новые реалии: отказ от туши

Гигиена и пандемия

  • Тушь — один из самых сложных для дезинфекции продуктов. Во время пандемии она перестала быть удобным инструментом для профессионалов. Из-за строгих гигиенических норм визажисты либо использовали одноразовые кисточки, увеличивая расходы, либо вовсе отказывались от туши, чтобы минимизировать риски.

Масочный режим и акцент на глаза

  • Маски сделали глаза главным объектом макияжа, а густые ресницы стали отвлекать внимание от цветных теней и подводок. Этот тренд задал новый вектор в визажистике: выразительный макияж глаз без использования туши.

Натуральность как главный тренд

  • Естественность давно в моде. Накрашенные ресницы больше не обязательный элемент идеального макияжа. Теперь визажисты делают ставку на натуральную красоту.

Чем заменить тушь

Меньше — лучше

  • Если отказ от туши кажется радикальным, начните с минимального её использования. Прокрашивайте только верхние ресницы или уголки глаз, создавая лёгкий акцент.

Цветные альтернативы

  • Попробуйте заменить чёрную тушь на цветные варианты. Бургунди и коричневые оттенки выглядят мягче, создавая деликатный и стильный образ.

Экспериментируйте с тенями и подводками

  • Вместо фокусировки на ресницах добавьте выразительности глазам с помощью ярких теней, подводок или глиттера.

Почему стоит попробовать

Отказ от туши открывает новые возможности для экспериментов. Естественный макияж позволяет выглядеть свежо, акцентируя внимание на других чертах лица. А для тех, кто любит экспериментировать, цветные альтернативы и минимализм помогут создать оригинальный образ.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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