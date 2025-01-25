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15 мифов об акне: почему они не работают и как действительно помочь коже

4:09
Моя семья » Красота и стиль

Акне — одно из самых распространённых кожных заболеваний, и вокруг него сложилось множество мифов. Эти заблуждения мешают эффективному лечению и могут даже усугубить проблему. Разбираем 15 популярных мифов об акне и рассказываем, что действительно работает.

Акне
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Акне

Акне — проблема подростков, со временем оно пройдёт

  • Акне может возникнуть в любом возрасте, включая 30-35 лет. Взрослое акне нередко связано с гормональными изменениями или другими внутренними причинами, такими как заболевания ЖКТ или розацеа.

Это всего лишь косметический дефект

  • Акне — это заболевание, которое часто связано с внутренними проблемами организма. Только устранение причин, таких как гормональный дисбаланс или проблемы с ЖКТ, в сочетании с правильным уходом за кожей может дать долгосрочный результат.

Чем активнее очищать кожу, тем быстрее исчезнут прыщи

  • Использование спиртосодержащих средств приводит к пересушиванию кожи и нарушению её защитного барьера. Это усиливает выработку кожного сала и провоцирует новые воспаления.

Акне неизлечимо

  • Существует множество эффективных методов лечения акне, включая косметологические процедуры, системную терапию и специально подобранные уходовые средства.

Для акне подходит только косметика для жирной кожи

  • Жирная кожа может быть чувствительной или обезвоженной. Неправильно подобранные средства, особенно на основе спирта, усугубляют проблему, вызывая раздражение и шелушение.

Народные средства — лучший способ лечения

  • Эфирные масла, отвары и другие домашние средства не могут справиться с основными причинами акне, такими как гормональный дисбаланс или бактериальное воспаление.

Лечить акне у врача — бессмысленно

  • Специалист проводит диагностику, чтобы выявить причину заболевания, и подбирает индивидуальное лечение. Без помощи врача велик риск осложнений, таких как рубцы или гиперпигментация.

Спирт — идеальное средство от прыщей

  • Спирт слишком агрессивен для кожи: он пересушивает её, нарушая защитный барьер и вызывая компенсаторное выделение кожного сала.

При акне нужно исключить увлажняющие средства

  • Кожа с акне нуждается в увлажнении, чтобы поддерживать её барьерные функции. Главное — выбирать некомедогенные средства с лёгкой текстурой.

Скрабы помогают избавиться от акне

  • Механические скрабы травмируют воспалённые участки кожи, распространяя инфекцию и усугубляя проблему. Для мягкого очищения лучше использовать кислотные или ферментные эксфолианты.

Прыщи можно выдавливать

  • Самостоятельное выдавливание комедонов и воспалений травмирует кожу, увеличивает риск образования шрамов и распространяет инфекцию.

Макияж вызывает акне

  • Некоторая косметика действительно может забивать поры, особенно кремы с силиконами. Чтобы этого избежать, выбирайте минеральную пудру и регулярно очищайте кожу.

Активная половая жизнь или беременность избавят от акне

  • Хотя гормональные изменения в этих случаях могут влиять на состояние кожи, они не устраняют первопричины акне.

Загорать полезно для кожи с акне

  • Загар лишь маскирует воспаления. После возвращения с солнца кожа становится суше, что усиливает выработку себума и вызывает новые высыпания.

Чистка лица — лучшее средство от акне

  • Чистка устраняет поверхностные несовершенства, но не лечит акне. Более эффективны процедуры, направленные на устранение причин, например, лазерная терапия или кислотные пилинги.

Вывод

Акне — это заболевание, требующее комплексного подхода. Чтобы добиться долгосрочного результата, важно обратиться к специалисту, выявить причину проблемы и следовать рекомендациям.

Уточнения

Тушь для ресниц - декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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