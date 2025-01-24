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Рубашки и топы 90-х, которые вернулись на подиумы моды в 2025 году

3:25
Моя семья » Красота и стиль

Мода циклична, и тенденции прошлого неизменно возвращаются. В 2025 году мы снова обращаемся к эстетике 90-х, которая не теряет своей актуальности. Вдохновляемся образами звёзд того времени и узнаём, как носить их сегодня.

Девушки
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Девушки

Укороченный кардиган

  • В 90-х кардиганы носили буквально все — от Кейт Мосс до Кристины Агилеры. Компактный формат на пуговицах идеально подчёркивал фигуру. В 2025 году укороченные кардиганы остаются универсальным выбором, сочетаясь с юбками, широкими брюками или поверх рубашек.

Твин-сет

  • Комплект из топа и кардигана стал визитной карточкой 90-х. Камерон Диаз, Джулия Робертс и многие другие демонстрировали, как этот дуэт идеально вписывается как в повседневный, так и вечерний гардероб. Сегодня твин-сеты могут включать в себя не только топы, но и платья или водолазки.

Бра и корсеты

  • Эпоха 90-х была смелой и сексуальной. Бра и корсеты, такие как знаменитый конусообразный корсет Мадонны, стали символом раскрепощённой моды. Сегодня они возвращаются как элемент повседневного гардероба, сочетаясь с жакетами или широкими брюками.

Белая рубашка

  • Классика, которая никогда не выйдет из моды. Николь Кидман и Жизель Бундхен показывали, как белая рубашка может быть и сдержанной, и сексуальной. В 2025 году её можно носить не только с джинсами, но и с кожаными брюками или под толстовку.

Белая футболка

  • Этот универсальный элемент гардероба был любим звёздами 90-х, такими как Джулия Робертс и Дрю Бэрримор. Сегодня белая футболка остаётся маст-хэвом, легко сочетаясь с любым образом — от гранжа до делового стиля.

Кроп-топ

  • Бритни Спирс и Кристина Агилера сделали кроп-топ символом эпохи. В 2025 году они снова актуальны, подчёркивая зону талии. Кроп-топы можно сочетать с юбками, брюками или даже поверх рубашек.

Сетчатые ткани

  • Прозрачные ткани и эффект полупрозрачности были популярны в 90-х и вернулись на подиумы в 2025 году. Лонгсливы, топы или платья из сетки создают модные многослойные образы, которые смотрятся стильно и свежо.

Топ-бандо

  • Горизонтальная полоска, прикрывающая грудь, — ещё один тренд из 90-х. Такие топы носили Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопес. Сегодня их сочетают с брюками с завышенной талией или многослойными жакетами.

Жакет в мужском стиле

  • Джулия Робертс задала тренд, появившись на красной дорожке в мужском костюме. Сегодня жакеты в мужском стиле остаются востребованными, добавляя образу строгость и элегантность. Их можно носить как с классическими брюками, так и с джинсами.

Итог

Возвращение моды 90-х в 2025 году доказывает, что стиль вне времени. Эти рубашки и топы — отличная основа для создания современных и актуальных образов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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