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Ошибки примерочной: почему ваш шопинг становится разочарованием

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Примерочная — место, где можно превратить поход за покупками в удовольствие или в настоящий стресс. Чтобы шопинг приносил радость, важно избегать распространённых ошибок, которые мешают сделать правильный выбор.

Шопинг
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Шопинг

Главные ошибки в примерочной

Неподходящее нижнее бельё

  • Примеряя платье с вырезом на спортивный бюстгальтер, сложно оценить, как вещь будет смотреться в реальности. Собираясь на шопинг, выбирайте гладкий комплект телесного цвета или бесшовное бельё.

Шопинг всей семьёй

  • Примерочная — не лучшее место для семейного совета. У каждого свои вкусы и интересы, поэтому лучше ориентироваться на собственные предпочтения.

Доверие только продавцу-консультанту

  • Помните, что задача консультанта — продать товар. Не стоит полагаться исключительно на его мнение.

Игнорирование движений

  • В примерочной важно двигаться: приседайте, поворачивайтесь, поднимайте руки. Это поможет понять, насколько вещь удобна в повседневной жизни.

Не проверяете зеркала

  • Перед примеркой взгляните на себя в зеркале, чтобы понять, искажает ли оно пропорции. Это поможет избежать неправильных решений.

Примеряете вещи поверх другой одежды

  • Никогда не примеряйте платье поверх брюк или джинсов. Это искажает посадку и может привести к ошибке в выборе размера.

Не обращаете внимания на обувь

  • Примеряйте одежду с подходящей обувью. Если под рукой нет нужной пары, возьмите туфли или каблуки в магазине, чтобы понять, как вещь будет выглядеть в целом.

Ограничиваетесь только своим размером

  • Размеры у разных брендов отличаются. Примерьте вещи на размер больше или меньше, чтобы выбрать идеальный вариант.

Сложные наряды для шопинга

  • Отдавайте предпочтение простой одежде: майка и юбка вместо брюк или сложной многослойной комбинации. Это ускорит процесс примерки.

Игнорируете мультипанельное зеркало

  • Оно позволяет рассмотреть одежду с разных сторон и избежать покупки вещей, которые выглядят хорошо только спереди.

Массивные украшения мешают процессу

  • Снимите громоздкие серьги и ожерелья. Они не только мешают, но и могут отвлекать от общего впечатления от образа.

Не оцениваете освещение

  • Освещение в примерочной может быть недостаточным или слишком резким. Выходите в общий зал магазина, чтобы оценить вещь при естественном свете.

Селфи исключительно для соцсетей

  • Фотографии в примерочной помогают объективно оценить вещь. Используйте селфи не только для лайков, но и для анализа, как одежда выглядит на вас со стороны.

Итог

Шопинг — это не только удовольствие, но и внимательный процесс выбора. Избегая этих ошибок, вы сможете сделать поход в магазин более приятным и эффективным.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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