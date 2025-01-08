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Что важно сделать перед укладкой волос?

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Укладка всегда выглядит лучше, если волосы правильно подготовлены. Базовые этапы ухода перед укладкой обеспечивают их защиту, гладкость и блеск. Наши простые советы и подходящие средства помогут сделать ваши волосы идеально подготовленными для создания любого стиля.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

Очищение и увлажнение

Чистота волос — основа успешной укладки. Используйте шампунь, подходящий вашему типу волос, чтобы удалить загрязнения и остатки укладочных средств. После очищения нанесите питательный бальзам или маску для увлажнения. Это сделает волосы мягкими, устранит пушистость и подготовит их к укладке.

Термозащита — важный этап

Перед использованием фена, утюжка или плойки обязательно нанесите термозащитное средство. Оно создаёт барьер, который минимизирует повреждения от высокой температуры. Выбирайте спреи или сыворотки с лёгкой текстурой, чтобы не утяжелять волосы.

Использование разглаживающих средств

Для дополнительной гладкости нанесите сыворотку или масло, уделяя внимание кончикам. Это придаст волосам блеск и предотвратит их ломкость. Лёгкий массаж кожи головы перед укладкой улучшит кровообращение и сделает локоны более здоровыми.

Укладка на слегка влажные волосы

Никогда не начинайте укладку на слишком мокрые или полностью сухие волосы. Лёгкая влажность позволяет средству для укладки лучше распределиться, а волосы легче поддаются моделированию.

Подготовка волос — ключ к успешной укладке. С правильными средствами и этапами ваши локоны будут выглядеть гладкими, блестящими и здоровыми. Заботьтесь о них, и укладка станет простым и приятным процессом.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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