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Признаки, что ваш крем для лица пора менять

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Выбор подходящего крема для лица — важная часть ухода за кожей, но даже любимое средство может перестать работать. Нередко дерма меняется под воздействием возраста, сезона или других факторов, и становится очевидно, что крем уже не выполняет своих функций. Важно понимать, какие признаки сигнализируют о необходимости замены продукта.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Признаки, что крем больше не подходит

Изменение состояния кожи

Если ваша кожа стала слишком сухой, жирной или начала шелушиться, это может быть сигналом, что крем больше не справляется с задачей. Также стоит обратить внимание на появление покраснений или чувства стянутости.

Появление высыпаний или раздражений

Неприятные реакции, такие как прыщи, покраснения или зуд, могут указывать на то, что средство вызывает аллергию или содержит неподходящие ингредиенты.

Изменение сезона или возраста

Кожа нуждается в разном уходе зимой и летом, а также с возрастом. Легкий летний крем может не обеспечить необходимого питания зимой, а анти-возрастные продукты, возможно, не подойдут молодой коже.

Как выбрать новый крем?

При выборе нового средства обратите внимание на его состав. Для сухой кожи выбирайте продукты с маслами и гиалуроновой кислотой, а для жирной — с матирующими компонентами. Всегда делайте тест на небольшом участке кожи, чтобы исключить аллергию.

Регулярный анализ состояния кожи и своевременная замена ухода помогут поддерживать её здоровье и красоту. Подбирайте крем, основываясь на текущих потребностях, чтобы средство приносило максимальную пользу.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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