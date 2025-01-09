Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появились подробности ограбления певицы Юлии Паршуты
Спрос продолжает расти — всем хочется посмотреть на свою Россию
Запасы нефти сократятся в США на 2 млн баррелей
Чай с виноградом и яблоками — ароматный согревающий напиток для всей семьи
Как продлить сезон сбора огурцов: 3 надежных сорта для дачников
Ошибка, которую абсолютно все люди совершают в туалете
Научные достижения в борьбе с деменцией — что нас ждёт
Забудьте о проблемах с замерзшим лючком бензобака раз и навсегда
Начните день правильно: как утренний бег улучшит ваше здоровье

Вдохновляющие ритуалы ухода за телом из разных стран

2:01
Моя семья » Красота и стиль

В разных уголках мира существуют уникальные традиции ухода за телом, которые передаются из поколения в поколение. Эти ритуалы не только помогают заботиться о здоровье кожи, но и способствуют гармонии тела и духа. Узнаем о самых вдохновляющих традициях и их пользе.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Восточный хаммам

Хаммам — это древняя традиция очищения тела, популярная на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Влажное тепло и пар помогают раскрыть поры, улучшить кровообращение и снять напряжение. После распаривания кожу очищают специальной рукавицей «кессе», а затем увлажняют натуральными маслами, такими как аргановое.

Японское омовение

В Японии процесс купания — это целый ритуал. Перед погружением в горячую ванну «офуро» кожа тщательно очищается, чтобы вода оставалась чистой. Такая процедура улучшает циркуляцию крови, расслабляет мышцы и способствует медитации. Часто используют натуральные масла и ароматы, создавая атмосферу полного расслабления.

Индийская аюрведа

В Индии уход за телом неотделим от аюрведических практик. Одной из самых известных процедур является «абхьянга» — массаж с использованием тёплого масла. Такой уход питает кожу, улучшает её эластичность и балансирует внутренние энергии.

Скандинавская сауна

Сауна — это традиционный ритуал для очищения тела и укрепления иммунитета. Сочетание горячего пара и холодных ванн стимулирует кровообращение и снимает стресс.

Ритуалы ухода за телом из разных культур вдохновляют своим подходом к гармонии и здоровью. Внедряя эти традиции в свой уход, вы можете не только улучшить состояние кожи, но и насладиться моментами расслабления и самозаботы.

Уточнения

Са́уна — финская баня с горячим сухим воздухом.

Хамма́м — название общественных бань в Турции, Азербайджане, арабских странах, Иране, Афганистане, Средней Азии и других странах Востока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Экономика и бизнес
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива Аудио 
Не дайте клопам шанса: проверенные методы борьбы с вредителями
Недвижимость
Не дайте клопам шанса: проверенные методы борьбы с вредителями Аудио 
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Последние материалы
Как продлить сезон сбора огурцов: 3 надежных сорта для дачников
Ошибка, которую абсолютно все люди совершают в туалете
Научные достижения в борьбе с деменцией — что нас ждёт
Забудьте о проблемах с замерзшим лючком бензобака раз и навсегда
Начните день правильно: как утренний бег улучшит ваше здоровье
Как найти уникальные винтажные вещи и почему они так популярны?
Сестра Яниса Тиммы обвинила Седокову в неоказании материальной помощи
Отель у Синюхи — как Сбер создал туристическую мекку за Уралом
Завтрак или лёгкий ужин без вреда для фигуры — готовим овощные оладьи
Древние остатки тектонических плит найдены глубоко в мантии Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.