Восстановление кожи во сне: что нужно для идеального эффекта

3:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ночной крем — это не просто косметика, а ключевой элемент ухода, который помогает коже восстанавливаться, увлажняться и защищаться. Пока вы спите, кожа активно трудится, и правильно подобранное средство способно преобразить её внешний вид. Почему ночной уход так важен?

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Восстановление кожи ночью

Ночью кожа активнее восстанавливается после дневного стресса: ультрафиолета, загрязнений и перепадов температуры. Это время, когда клеточное обновление достигает пика.

Чтобы помочь коже, выбирайте средства с такими компонентами, как:

Ретинол и пептиды для активации регенерации клеток.

Церамиды и жирные кислоты для укрепления липидного барьера.

Эти ингредиенты работают лучше всего именно ночью, создавая условия для глубокого восстановления.

Глубокое увлажнение

Во время сна кожа теряет влагу быстрее, чем днём, из-за замедления выработки себума. Чтобы предотвратить сухость и тусклый вид, выбирайте:

Гиалуроновую кислоту для удержания влаги.

Эктоин и алоэ вера для смягчения и увлажнения.

Закрепите эффект сыворотки лёгким ночным кремом — результатом будет свежая, сияющая кожа утром.

Борьба с признаками старения

Ночной уход помогает предотвратить и устранить первые признаки старения. Кожа в это время особенно восприимчива к активным компонентам:

Антиоксиданты (витамины С и Е) защищают от окислительного стресса.

Ретинол стимулирует выработку коллагена, разглаживая морщины.

Пептиды укрепляют структуру кожи, делая её упругой.

Регулярное использование таких средств даёт видимый эффект в борьбе с возрастными изменениями.

Улучшение микроциркуляции

Чтобы избежать отёков и утреннего покраснения, добавьте в уход средства с ингредиентами, улучшающими лимфоотток:

Экстракты иглицы, каштана и гамамелиса.

Троксерутин для укрепления сосудов.

Эти компоненты помогают избавиться от пастозности и выравнивают тон кожи.

Успокаивающий эффект

Если ваша кожа склонна к покраснениям и раздражению, ночной уход станет настоящим спасением. В его составе ищите:

Азулен и ромашку для снятия воспалений.

Центеллу азиатскую и мадекассосид для заживления повреждений.

Эти ингредиенты помогают восстановить кожу после стресса и предотвратить появление раздражений.

Как выбрать подходящее средство

По типу кожи

Для сухой кожи: насыщенные кремы с церамидами.

насыщенные кремы с церамидами. Для жирной: лёгкие текстуры с ниацинамидом.

По возрасту

В 25-30 лет : увлажнение и профилактика старения.

: увлажнение и профилактика старения. После 35 лет: антивозрастные формулы с ретинолом и пептидами.

Ночной крем — это инструмент, который помогает коже справляться с нагрузками и сохранять её здоровье и молодость.

Уточнения

Крем (от фр. crème - сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.