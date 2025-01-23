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Перманентный макияж: как избежать ошибок и разочарований

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Перманентный макияж обещает экономию времени и безупречный внешний вид в любое время суток. Но насколько безопасна эта процедура, и как избежать разочарований?

Перманентный макияж
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Перманентный макияж

Чем привлекателен перманентный макияж

Перманентный макияж позволяет забыть о ежедневном нанесении косметики. Он может подчеркнуть естественную красоту или скорректировать недостатки. Однако, несмотря на очевидные преимущества, к выбору мастера стоит подходить с осторожностью, ведь ошибки могут оказаться необратимыми.

Как выбрать мастера

Чтобы не жалеть о сделанном, уделите внимание следующим аспектам:

  • Квалификация и опыт: проверьте наличие профильного образования и стажа.
  • Портфолио: изучите работы мастера, оцените ровность линий, равномерность пигмента.
  • Отзывы клиентов: рекомендации помогут составить мнение о специалисте.
  • Чистота и гигиена: убедитесь, что студия соблюдает все санитарные нормы, а инструменты стерильны.

Возможные риски

Любая косметологическая процедура имеет побочные эффекты. Перманентный макияж — не исключение.

  • Аллергия: проведите тест на чувствительность, нанеся немного пигмента на запястье или за ухо.
  • Инфекции: несоблюдение стерильности может привести к воспалениям.
    Келоидные рубцы. Людям с предрасположенностью к рубцеванию лучше отказаться от процедуры.
  • Отёк и болезненность: неприятные ощущения могут сохраняться несколько дней, что считается нормой.
  • Результат не оправдал ожиданий: после заживления макияж становится менее ярким. Если результат всё же не устраивает, поможет коррекция через месяц.

Как ухаживать после процедуры

Чтобы избежать осложнений:

  • Обрабатывайте место вазелином и хлоргексидином каждые 4 часа в течение недели.
  • Не пользуйтесь косметикой и не посещайте бани минимум два месяца.
  • Не срывайте образовавшиеся корочки — это может привести к инфицированию.

Перманентный макияж — это возможность выглядеть ухоженно каждый день, но важно подходить к выбору мастера и уходу с полной ответственностью.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens "постоянный"), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация - внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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