Как развить идеальный вкус в одежде: шаги которые изменят ваш стиль

3:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие считают, что хороший вкус — это врождённое качество, но на самом деле его можно развивать, как и любой другой навык. Для этого требуется терпение, интерес и систематический подход. Если вам интересно, как научиться лучше разбираться в моде и стиле, читайте дальше. Эти советы основаны на материалах с курсов стилистики и помогут сделать первый шаг.

Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Интересуйтесь искусством

Искусство — отличный источник вдохновения и развития насмотренности.

Посещайте музеи и выставки : обратите внимание на цвета, текстуры и настроение картин. Например, работы Яна Ван Эйка или Боттичелли могут вдохновить вас на выбор цветовой палитры для гардероба.

: обратите внимание на цвета, текстуры и настроение картин. Например, работы Яна Ван Эйка или Боттичелли могут вдохновить вас на выбор цветовой палитры для гардероба. Изучайте эпохи: погружение в контекст времени — от архитектуры до театра — помогает лучше понять эстетические принципы, которые применимы и в одежде.

погружение в контекст времени — от архитектуры до театра — помогает лучше понять эстетические принципы, которые применимы и в одежде. Найдите своё направление: это может быть живопись, балет, скульптура или что-то другое, что откликается именно вам.

Смотрите кино

Кино — ещё один вид искусства, который помогает развить чувство стиля.

Фильмы о моде : Дьявол носит Prada, Призрачная нить, Диор и я.

: Дьявол носит Prada, Призрачная нить, Диор и я. Визуально богатые фильмы: Изучайте костюмы и визуальные образы, которые помогают понять, как работают цвет, форма и текстура.

Изучайте моду

История моды — это ключ к пониманию современных трендов.

История брендов: начните с материалов о ключевых домах моды и их влиянии на стиль.

начните с материалов о ключевых домах моды и их влиянии на стиль. Просмотр показов: современные и архивные показы можно найти в свободном доступе. Это поможет понять, как мода циклична и что именно возвращается в тренды.

современные и архивные показы можно найти в свободном доступе. Это поможет понять, как мода циклична и что именно возвращается в тренды. Работа с лукбуками и кампейнами: эти материалы помогают увидеть, как вещи могут сочетаться друг с другом и какие детали акцентируют внимание.

Смотрите на инфлюэнсеров

Инфлюэнсеры — отличный ориентир, чтобы понять, как одежда выглядит на реальных людях.

Выбирайте инфлюэнсеров с похожими параметрами: это упростит выбор, так как вы сразу сможете представить, как образ будет смотреться на вас.

с похожими параметрами: это упростит выбор, так как вы сразу сможете представить, как образ будет смотреться на вас. Сравнивайте стили: смотрите на российских и зарубежных блогеров, чтобы найти новые идеи и вдохновение.

Прокачивайте насмотренность

Постоянный просмотр визуальных образов помогает лучше разбираться в моде.

Работа с трендами : когда вы увидите десятки съёмок и показов, начнёте замечать повторяющиеся элементы и понимать, как они работают.

: когда вы увидите десятки съёмок и показов, начнёте замечать повторяющиеся элементы и понимать, как они работают. Изучение смены трендов: это поможет вам адаптироваться к новым веяниям быстрее, избегая ситуации, когда тренд уходит, едва вы успели его принять.

Итог

Развитие вкуса — это долгий, но увлекательный процесс. Начните с изучения искусства, погружения в историю моды и работы с визуальными образами. Это поможет вам не только развить насмотренность, но и лучше понять себя, свой стиль и предпочтения. А главное — это всегда приносит удовольствие и обогащает вашу жизнь.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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