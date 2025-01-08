Косметолог рекомендует: продукты для красивой и здоровой кожи

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Марина Шестова поделилась информацией о продуктах, полезных для здоровья кожи лица.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cavolo salato

Эксперт отметила в разговоре с РИА Новости, что для молодости и красоты кожи важно употреблять пищу, которую организм может легко переварить и усвоить. В этот список входят мясо, рыба и ферментированные продукты, такие как яблоки, капуста и квашеные овощи.

Также для кожи полезны кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и простокваша, которые содержат пробиотические бактерии, положительно влияющие на микробиом кишечника.

Однако важно помнить, что чрезмерное потребление ферментированных и кисломолочных продуктов может вызвать вздутие живота и метеоризм даже у здоровых людей. Поэтому необходимо соблюдать меру.

Кроме того врач отметила, что для поддержания здоровья кожи необходимо соблюдать питьевой режим. Рекомендуется употреблять 1,5 литра чистой воды в день, желательно родниковой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.