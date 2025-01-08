Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая тренировка для сильного пресса: займёт всего 10 минут в день
Галкин* показал, как развлекается с сыном и дочкой в заснеженных горах
Ледяные ресницы и снежная радуга из кипятка — туристка побывала в Якутске в -54 градуса
Оклейка машины пленкой: чем грозит несоответствие цвета в документах
Как создать комфортные условия для клубники: выбираем место посадки
Как превратить магазинные пельмени в кулинарный шедевр
Психиатр объяснил, как определить расстройство пищевого поведения у близкого человека
Виртуальные подиумы и 3D-модели: новое слово в рекламе моды
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах

Косметолог рекомендует: продукты для красивой и здоровой кожи

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Врач-косметолог Марина Шестова поделилась информацией о продуктах, полезных для здоровья кожи лица.

Cavolo salato
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Cavolo salato

Эксперт отметила в разговоре с РИА Новости, что для молодости и красоты кожи важно употреблять пищу, которую организм может легко переварить и усвоить. В этот список входят мясо, рыба и ферментированные продукты, такие как яблоки, капуста и квашеные овощи.

Также для кожи полезны кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и простокваша, которые содержат пробиотические бактерии, положительно влияющие на микробиом кишечника.

Однако важно помнить, что чрезмерное потребление ферментированных и кисломолочных продуктов может вызвать вздутие живота и метеоризм даже у здоровых людей. Поэтому необходимо соблюдать меру.

Кроме того врач отметила, что для поддержания здоровья кожи необходимо соблюдать питьевой режим. Рекомендуется употреблять 1,5 литра чистой воды в день, желательно родниковой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Наука и техника
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке Аудио 
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Новости спорта
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Красота и стиль
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих Аудио 
Популярное
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства

Компания сосредоточилась на выгодных предложениях по программе trade-in, предлагая владельцам старых моделей Galaxy и других брендов одни из лучших цен на рынке.

Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Последние материалы
Оклейка машины пленкой: чем грозит несоответствие цвета в документах
Как создать комфортные условия для клубники: выбираем место посадки
Как превратить магазинные пельмени в кулинарный шедевр
Косметолог рекомендует: продукты для красивой и здоровой кожи
Психиатр объяснил, как определить расстройство пищевого поведения у близкого человека
Виртуальные подиумы и 3D-модели: новое слово в рекламе моды
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах
5 книг о кошках, которые должны быть у каждого владельца
Бутерброды с красной икрой: три идеи для изысканного вкуса
В 2025 году повысится спрос на юристов и экономистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.