Домашние средства от перхоти, которые действительно работают

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перхоть — это распространенная проблема, которая может доставлять дискомфорт и снижать уверенность в себе. Однако, прежде чем прибегать к химическим средствам, стоит попробовать натуральные рецепты, которые помогут эффективно справиться с этой проблемой. Рассмотрим лучшие домашние средства для борьбы с перхотью и их преимущества.

Фото: commons.wikimedia.org by BestShah, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Перхоть

Маска с оливковым маслом и лимоном

Оливковое масло обладает увлажняющими и питательными свойствами, а лимон помогает контролировать выделение кожного жира и обладает антисептическими свойствами. Для приготовления маски смешайте 2 столовые ложки оливкового масла и сок одного лимона. Нанесите смесь на кожу головы и оставьте на 20-30 минут, затем тщательно промойте волосы.

Маска с яблочным уксусом

Яблочный уксус помогает сбалансировать pH кожи головы и устранять перхоть. Для приготовления средства смешайте 3 части воды и 1 часть яблочного уксуса. Нанесите на кожу головы после мытья волос, оставьте на несколько мину, а после смойте водой.

Чайное дерево и кокосовое масло

Эфирное масло чайного дерева имеет противогрибковый эффект, который помогает бороться с перхотью, а кокосовое масло увлажняет и питает кожу головы. Для маски смешайте 10 капель масла чайного дерева с 2 столовыми ложками кокосового масла и массажными движениями нанесите на кожу головы. Оставьте на 15-20 минут и затем промойте волосы.

Натуральные средства помогают не только избавиться от перхоти, но и ухаживают за волосами, укрепляя их. Они не содержат агрессивных химических веществ и подходят для чувствительной кожи головы.

Уточнения

Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.



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