Выглядите как после отдыха: детокс-макияж для холодного сезона

Зима часто приносит не только холод и серость, но и последствия усталости и недосыпа, которые отражаются на коже. Детокс-макияж — это способ быстро придать лицу свежесть, создавая эффект полноценного восьмичасового сна. На его выполнение потребуется всего 10 минут.
Фото: freepik by cookie-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка
Основные этапы детокс-макияжа
Сияющий тональный крем или база
Начните с увлажнения кожи, чтобы избежать шелушений. Затем нанесите легкий тональный крем или базу с сияющим финишем. Это замаскирует тусклый цвет лица и придаст коже здоровое свечение.
Консилер для области вокруг глаз
Для свежего вида используйте плотный консилер под глаза. Он замаскирует синяки и усталость. Чтобы избежать скатывания средства, предварительно увлажните кожу.
Коричневый карандаш для глаз
Коричневый кайял для слизистой помогает нивелировать красноту глаз, делая их более выразительными и свежими.
Румяна ягодных оттенков
Нанесите кремовые румяна ягодного цвета на скулы и щеки, чтобы создать эффект морозного румянца. Кремовая текстура придаёт коже сатиновый финиш и не подчёркивает её усталость.
Масло для губ
Завершите макияж, нанеся масло для губ с лёгким оттенком. Это придаст лицу дополнительное сияние и свежесть. Оттенок лучше выбрать в тон румянам для гармоничного образа.
Итог
Детокс-макияж — это универсальное решение для тех, кто хочет быстро преобразить свою кожу, скрыть следы усталости и почувствовать себя увереннее. Этот лёгкий и натуральный макияж идеально подходит для зимы и помогает выглядеть так, как будто вы спали целую ночь.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.