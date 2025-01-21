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Выглядите как после отдыха: детокс-макияж для холодного сезона

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Зима часто приносит не только холод и серость, но и последствия усталости и недосыпа, которые отражаются на коже. Детокс-макияж — это способ быстро придать лицу свежесть, создавая эффект полноценного восьмичасового сна. На его выполнение потребуется всего 10 минут.

Девушка
Фото: freepik by cookie-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Основные этапы детокс-макияжа

Сияющий тональный крем или база

  • Начните с увлажнения кожи, чтобы избежать шелушений. Затем нанесите легкий тональный крем или базу с сияющим финишем. Это замаскирует тусклый цвет лица и придаст коже здоровое свечение.

Консилер для области вокруг глаз

  • Для свежего вида используйте плотный консилер под глаза. Он замаскирует синяки и усталость. Чтобы избежать скатывания средства, предварительно увлажните кожу.

Коричневый карандаш для глаз

  • Коричневый кайял для слизистой помогает нивелировать красноту глаз, делая их более выразительными и свежими.

Румяна ягодных оттенков

  • Нанесите кремовые румяна ягодного цвета на скулы и щеки, чтобы создать эффект морозного румянца. Кремовая текстура придаёт коже сатиновый финиш и не подчёркивает её усталость.

Масло для губ

  • Завершите макияж, нанеся масло для губ с лёгким оттенком. Это придаст лицу дополнительное сияние и свежесть. Оттенок лучше выбрать в тон румянам для гармоничного образа.

Итог

Детокс-макияж — это универсальное решение для тех, кто хочет быстро преобразить свою кожу, скрыть следы усталости и почувствовать себя увереннее. Этот лёгкий и натуральный макияж идеально подходит для зимы и помогает выглядеть так, как будто вы спали целую ночь.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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