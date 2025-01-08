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Советы по поддержанию увлажнённости кожи в условиях жёсткой воды

1:49
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Жёсткая вода — это обычная проблема, с которой сталкиваются многие. Она содержит большое количество кальция и магния, что может отрицательно сказываться на состоянии кожи. Такая вода способствует обезвоживанию, сухости и раздражению, особенно при длительном контакте. Однако с помощью правильного ухода за кожей можно минимизировать последствия и восстановить её баланс.

Душ
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Душ

Очищение с увлажнением

Первым шагом в борьбе с воздействием жёсткой воды является правильное очищение. Используйте мягкие, неагрессивные гели для душа или масла, которые не нарушают барьерную функцию дермы. Важно, чтобы они содержали увлажняющие компоненты, такие как глицерин, алоэ вера или масла (например, кокосовое или оливковое), которые помогают поддерживать влагу в коже.

Увлажнение и питание кожи

После душа важно не забывать про увлажнение. Жёсткая вода может сильно высушивать кожу, поэтому лучше выбирать кремы и лосьоны с плотной текстурой, которые создают защитную пленку. Идеально подойдут средства с гиалуроновой кислотой, маслами и витамином Е, которые активно питают и восстанавливают баланс эпидермиса.

Пилинг и маски

Для дополнительного ухода можно использовать пилинги и увлажняющие маски для тела. Это поможет избавиться от ороговевших клеток, улучшить текстуру кожи и повысить её восприимчивость к увлажняющим средствам. Рекомендуются мягкие пилинги с натуральными эксфолиантами, чтобы не повредить защитный слой эпидермиса.

Жёсткая вода может негативно влиять на состояние кожи, но правильный уход поможет сохранить её увлажнённой и здоровой.

Уточнения

Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом кальция, магния и железа (так называемых солей жёсткости).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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