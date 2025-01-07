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Секреты стойкости парфюма: куда наносить и как

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Многие знают, куда наносить духи, чтобы они пахли весь день: на запястья, шею, волосы, а также в облаке распылять аромат на себя. Но что, если секрет стойкости парфюма кроется не только в месте нанесения, но и в том, как вы это делаете?

Аромат
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аромат

Правила нанесения духов: 4 важных шага

  • Чистая и увлажненная кожа

Когда кожа сухая, аромат быстро испаряется. Чтобы парфюм держался дольше, важно увлажнять кожу перед нанесением. Лучше всего для этого подходят увлажняющие лосьоны без сильных отдушек или средства из той же линейки, что и ваш парфюм. Если хотите усилить эффект, попробуйте вазелин: нанесите его на пульсирующие точки, а сверху — духи. Стойкость аромата вас приятно удивит.

  • Не растирайте аромат

Часто люди растирают духи после нанесения, но так они теряют часть своей стойкости. Лучше всего просто дать им высохнуть на коже. Это простой, но эффективный способ сохранить аромат на длительное время.

  • Наносить на кожу, а не на ткань

Хотя многие любят брызгать парфюм на одежду, это не всегда оптимальный способ. Парфюм нужно наносить на пульсирующие точки: запястья, шея, зона декольте — так аромат будет раскрывать все свои ноты. Одежда не всегда хорошо удерживает запах, а некоторые ткани могут даже пострадать от спирта в составе духов. Но если хотите, можете распылить парфюм в воздухе и пройти через облако аромата — это обеспечит его равномерное распределение и на коже, и на волосах, и на одежде.

  • Используйте помощников

Если ткань не удерживает аромат, можно использовать аксессуары. Например, небольшой платок из натурального шелка, который можно носить в сумке или кармане. Он будет "передавать" аромат, создавая легкое облако, которое будет сопровождать вас в течение дня.

Почему важно не только куда, но и как наносить

Место нанесения — это лишь часть истории. Гораздо важнее то, как именно вы это делаете. Дайте аромату время раскрыться и не мешайте ему своим привычками, как, например, растирание. Откройте для себя новые способы усилить стойкость любимого парфюма!

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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