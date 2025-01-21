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Черные точки, угри, прыщи и акне: чем они отличаются и как с ними бороться

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Косметические несовершенства кожи, такие как черные точки, прыщи и угри, часто путают, называя их одним словом. Однако каждый из этих терминов имеет своё значение, и понимание различий важно для правильного ухода за кожей.

Девушка с акне
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с акне

Акне и прыщи: в чём разница

  • Акне: это заболевание кожи, которое проявляется воспалительными поражениями, включая прыщи. Сами прыщи, или по-научному папулы и пустулы, являются одним из симптомов акне. Папулы — это воспаленные узелки красного цвета, а пустулы — те же узелки с гнойным содержимым.
  • Угри: это общее название проявлений акне. Они включают как воспаленные элементы (папулы и пустулы), так и комедоны: открытые (черные точки) и закрытые (белые узелки). Черные точки образуются из-за контакта кожного сала с воздухом, а белые — из-за закрытого выводного отверстия фолликула.

Почему возникает акне

Причины акне варьируются: генетика, гормональные нарушения, избыток кожного сала. При любом триггере в коже происходят схожие процессы: закупорка пор, размножение бактерий Propionibacterium acnes и воспаление.

Как ухаживать за кожей при воспалениях

  • Не выдавливайте прыщи: это усиливает воспаление и может привести к образованию рубцов.
  • Защищайте кожу от солнца: солнце не лечит акне, а наоборот, провоцирует новые высыпания.
  • Правильно подбирайте уход: кожа нуждается в увлажнении, отшелушивании и защите.

Ищите продукты с себорегулирующими (сера, цинк), антимикробными (салициловая кислота) и отшелушивающими компонентами (гликолевая кислота). Также важны успокаивающие ингредиенты, такие как ниацинамид или аллантоин.

Пошаговый уход за кожей

  • Очищение: регулярное удаление загрязнений и излишков кожного сала предотвращает закупорку пор.
  • Глубокое очищение: периодическое применение средств с кислотами помогает удалять омертвевшие клетки и уменьшает расширенные поры.
  • Уход: увлажняющий крем, подходящий для жирной или комбинированной кожи, поможет поддерживать её баланс и предотвращать воспаления.

Комплексный подход к здоровой коже

Несовершенства кожи не только сказываются на её состоянии, но и влияют на самооценку. Современные средства и грамотный уход помогут справляться с проблемами быстрее, поддерживая кожу на каждом этапе. Главное — терпение, регулярность и забота о себе.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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