Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как использовать прикуриватель на 100%: необычные идеи для автомобиля
Простая вещь, которая сделает ваш полёт комфортным
Что на самом деле означает гормональный фон: развенчиваем мифы
Как ошибки при стирке портят вашу стиральную машину
Старость у собак: с какого возраста и что можно сделать для их здоровья
Шведский стол: секрет успеха формата, который любят миллионы
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Опасные симптомы, которые нельзя игнорировать: как вовремя распознать диабет
Этот вид шоколада можно есть даже диабетикам — узнайте, какой

Полезно ли расчесывать волосы 100 раз в день: популярный совет из прошлого — стоит ли ему следовать

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Идея расчесывать волосы по 100 раз в день берет свои корни из прошлого, но точно определить её происхождение сложно. Скорее всего, истоки кроются в китайской медицине, где волосы связывали с сосудами головного мозга, а регулярное расчесывание считалось способом их очищения. В прошлом этот подход интерпретировали по-своему: считалось, что такая практика стимулирует рост волос.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Современный взгляд трихологов

Трихологи не поддерживают миф о влиянии многократного расчесывания на рост волос. На густоту шевелюры влияют гормоны, генетика и питание, а цифра "сто" кажется им надуманной. Они рекомендуют ограничиваться двумя-тремя расчесываниями в день, чтобы не травмировать волосы.

Важно помнить: неправильная техника расчесывания и низкокачественные расчески могут ломать и даже выдирать волосы.

Советы от стилистов

Стилисты смотрят на расчесывание как на эстетическую процедуру. Для укрепления волос они советуют массаж кожи головы — это улучшает питание волосяных луковиц. Эксперт бренда Keralex Юлия Никитина, напоминает о важности правильного мытья головы: шампунь нужно вспенивать на коже, а пену аккуратно распределять по длине волос.

  • Для прямых волос: расчесывайте только сухие пряди, чтобы избежать растяжения и ломкости.
  • Для кудрей: лучше расчесывать влажные волосы, используя гребень с крупными зубьями, чтобы сохранить форму локонов.

Как выбрать подходящую расческу

Качество расчески играет ключевую роль в уходе за волосами. Вот несколько вариантов:

  • Деревянная: экологична, снимает статику и придает блеск. Следите, чтобы зубья были без заусенцев.
  • Силиконовая: безопасна, не рвет волосы и не электризует.
  • Карбоновая: прочная и долговечная, снимает статику и аккуратно прочесывает волосы.
  • Щетина из натурального материала: идеально подходит для сухих волос, равномерно распределяя кожное сало по длине.
  • Нейлоновая: универсальный вариант, подходит для сухих и мокрых волос, стимулирует кровообращение благодаря массажному эффекту.

Избегайте пластиковых расчесок с острыми зубчиками, которые могут царапать кожу головы и ломать волосы.

Итог

Регулярное и правильное расчесывание — важная часть ухода за волосами, но не панацея. Главные секреты здоровой и густой шевелюры кроются в балансе: правильный выбор расчески, грамотное мытье и бережное отношение к волосам. Не гонитесь за мифами прошлого — используйте проверенные методы, которые действительно работают.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать
Красота и стиль
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать Аудио 
Европейские Мальдивы: лучшая страна для летнего отдыха в 2025 году
Туризм
Европейские Мальдивы: лучшая страна для летнего отдыха в 2025 году Аудио 
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят
Домашние животные
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Этот вид шоколада можно есть даже диабетикам — узнайте, какой
Полезно ли расчесывать волосы 100 раз в день: популярный совет из прошлого — стоит ли ему следовать
Рефинансирование ипотеки: когда это выгодно, а когда — нет?
Почему ядовитые пауки Австралии могут стать ещё более опасными
Зеленеющая почва в теплице: почему это не беда и что делать
Чем подкормить чеснок, чтобы он не пожелтел? Не все дачники знают лучшие варианты
Как отучить собаку лаять на шум бытовой техники
Татспиртпром стал лидером по производству водки в России
5 видов окрашивания, которые идеально замаскируют седину
Зеркальный фартук на кухне: стильное решение или головная боль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.