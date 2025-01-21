Полезно ли расчесывать волосы 100 раз в день: популярный совет из прошлого — стоит ли ему следовать

2:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идея расчесывать волосы по 100 раз в день берет свои корни из прошлого, но точно определить её происхождение сложно. Скорее всего, истоки кроются в китайской медицине, где волосы связывали с сосудами головного мозга, а регулярное расчесывание считалось способом их очищения. В прошлом этот подход интерпретировали по-своему: считалось, что такая практика стимулирует рост волос.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

Современный взгляд трихологов

Трихологи не поддерживают миф о влиянии многократного расчесывания на рост волос. На густоту шевелюры влияют гормоны, генетика и питание, а цифра "сто" кажется им надуманной. Они рекомендуют ограничиваться двумя-тремя расчесываниями в день, чтобы не травмировать волосы.

Важно помнить: неправильная техника расчесывания и низкокачественные расчески могут ломать и даже выдирать волосы.

Советы от стилистов

Стилисты смотрят на расчесывание как на эстетическую процедуру. Для укрепления волос они советуют массаж кожи головы — это улучшает питание волосяных луковиц. Эксперт бренда Keralex Юлия Никитина, напоминает о важности правильного мытья головы: шампунь нужно вспенивать на коже, а пену аккуратно распределять по длине волос.

Для прямых волос: расчесывайте только сухие пряди, чтобы избежать растяжения и ломкости.

расчесывайте только сухие пряди, чтобы избежать растяжения и ломкости. Для кудрей: лучше расчесывать влажные волосы, используя гребень с крупными зубьями, чтобы сохранить форму локонов.

Как выбрать подходящую расческу

Качество расчески играет ключевую роль в уходе за волосами. Вот несколько вариантов:

Деревянная: экологична, снимает статику и придает блеск. Следите, чтобы зубья были без заусенцев.

экологична, снимает статику и придает блеск. Следите, чтобы зубья были без заусенцев. Силиконовая: безопасна, не рвет волосы и не электризует.

безопасна, не рвет волосы и не электризует. Карбоновая: прочная и долговечная, снимает статику и аккуратно прочесывает волосы.

Щетина из натурального материала: идеально подходит для сухих волос, равномерно распределяя кожное сало по длине.

идеально подходит для сухих волос, равномерно распределяя кожное сало по длине. Нейлоновая: универсальный вариант, подходит для сухих и мокрых волос, стимулирует кровообращение благодаря массажному эффекту.

Избегайте пластиковых расчесок с острыми зубчиками, которые могут царапать кожу головы и ломать волосы.

Итог

Регулярное и правильное расчесывание — важная часть ухода за волосами, но не панацея. Главные секреты здоровой и густой шевелюры кроются в балансе: правильный выбор расчески, грамотное мытье и бережное отношение к волосам. Не гонитесь за мифами прошлого — используйте проверенные методы, которые действительно работают.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.