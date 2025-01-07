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Эти неожиданные продукты идеально фиксирует брови!

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Вижу, что вы хотите научиться легко и быстро подправлять брови, когда гель для бровей закончился. Приятная новость: у вас уже есть всё необходимое в косметичке! Давайте разберёмся, чем можно заменить этот бьюти-продукт.

Брови
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Брови

Гигиеническая помада — лучший друг в экстренных случаях

Кто бы мог подумать, но гигиеническая помада — это не только средство для губ. В холодное время года мы всегда носим её с собой, и она прекрасно помогает в оформлении бровей. Плотная текстура помады помогает зафиксировать брови, особенно на их концах. Визажист Алиса Овечкина рекомендует использовать прозрачную помаду — она не вызывает аллергии и легко смывается. Просто нанесите её на брови после того, как проработаете их тенями или карандашом, а затем аккуратно расчешите щеточкой.

Воск и лак для волос — эффективный способ зафиксировать

Если гель для бровей вдруг закончился, воск для волос тоже отлично справляется с этой задачей. Однако важно не переборщить — слишком много воска может стекать с бровей, особенно в тёплых помещениях. Если вы хотите использовать лак для волос, распылите его на щеточку, а затем аккуратно пройдитесь по бровям. Это идеальное решение, если вы хотите, чтобы ваши брови оставались на месте весь день.

Обычное мыло — эффективное и доступное средство

Мыло для бровей существует, но зачем тратить деньги на специальное средство, если в вашем доме уже есть обычное мыло для рук? Конечно, не стоит использовать его слишком часто, ведь оно может быть агрессивным для кожи лица. Но в экстренном случае немного сухого мыла на бровях поможет зафиксировать их на целый день.

Старой тушью можно скорректировать брови

Старая тушь для ресниц, особенно если она коричневая, — ещё один отличный вариант для бровей. Не спешите выбрасывать её, она может стать вашим незаменимым помощником. Важно помнить, что с чёрной тушью нужно быть осторожным — лучше наносить её только на внешние и внутренние края бровей, избегая центра, чтобы не сделать брови слишком тёмными.

Чем заменить гель для бровей? Несколько идей от эксперта

Если вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда любимый гель для бровей закончился, а времени на поход в магазин нет, помните, что всегда можно использовать доступные средства, чтобы быстро привести брови в порядок. Тушь для ресниц, гигиеническая помада, лак для волос или даже обычное мыло — все эти варианты могут стать достойной заменой.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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