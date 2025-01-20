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Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Приятный запах – это не только деталь, но и важная часть образа ухоженного человека. Это тот самый финальный штрих, который завершает ваш внешний облик. И чтобы всегда оставаться свежим, вовсе не обязательно использовать парфюм. О том, как приятно пахнуть без духов, рассказала бьюти-блогер Рия Горбунова.

Макияж у девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Макияж у девушки

Антиперспиранты вместо дезодорантов

  • Если вы хотите избавиться от запаха пота, выбирайте антиперспиранты, а не дезодоранты. Первые снижают активность потовых желез благодаря таким компонентам, как азелаиновая кислота. В то время как дезодоранты лишь маскируют запах, антиперспиранты решают проблему на уровне потоотделения.

Натуральные ткани – залог комфорта

  • Ваш выбор одежды тоже влияет на запах тела. Натуральные материалы, такие как хлопок и лен, обеспечивают коже вентиляцию, препятствуют накоплению пота и не создают условий для размножения бактерий. В отличие от синтетики, эти ткани сохраняют свежесть и комфорт в течение всего дня.

Ешьте больше зелени и фруктов

  • Рацион питания напрямую отражается на запахе вашего тела. Фрукты и зелень, такие как яблоки, апельсины, шпинат и брокколи, способствуют выведению токсинов из организма и улучшают запах кожи. Антиоксиданты и витамины, содержащиеся в этих продуктах, делают ваш естественный аромат более приятным.

Увлажняйте кожу

  • Хорошо увлажненная кожа меньше подвержена раздражениям и неприятным запахам. Используйте лосьоны или кремы для тела, чтобы предотвратить сухость. Ороговевший слой кожи, лишённый влаги, может стать причиной появления неприятного запаха, а регулярное увлажнение помогает этого избежать.

Вода – источник свежести

  • Пейте достаточное количество воды – это простой, но эффективный способ поддерживать свежесть тела. Вода помогает выводить токсины из организма, предотвращая их накопление в поте. Регулярная гидратация также улучшает общее состояние кожи и поддерживает её естественный аромат.

Естественная свежесть – это просто

  • Приятный запах тела – результат грамотного ухода, правильного питания и здоровых привычек. Антиперспиранты, натуральные ткани, увлажнение и достаточное количество воды помогут вам чувствовать себя уверенно без использования духов. Делайте заботу о себе частью повседневной жизни, и ваша естественная свежесть станет визитной карточкой!

Уточнения

За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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