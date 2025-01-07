Почему мужская уходовая косметика не отличается от женской?

Современный рынок косметики активно разделяет средства на мужские и женские, подчёркивая их якобы уникальность. Однако какова реальная разница между этими продуктами и уходовыми подходами? Разберём мифы, маркетинг и настоящие потребности кожи.
Мужская кожа на 25% плотнее, чем женская, благодаря большему количеству коллагена. Это делает её более устойчивой к внешним воздействиям, но склонной к жирности.
Из-за активной работы сальных желёз мужская кожа чаще нуждается в глубоком очищении.
Регулярное бритьё раздражает кожу и поэтому она требует особого ухода для предотвращения воспалений.
На самом деле базовые компоненты (увлажнители, антиоксиданты) одинаковы. Разница чаще всего заключается в ароматах и упаковке.
Это миф. Мужская кожа также нуждается в гидратации и защите от солнца.
Уход за мужской кожей имеет свои особенности, но не требует множества уникальных продуктов. Главное — ориентироваться на реальные потребности, а не на маркетинговые уловки.
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
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