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Ботокс в пятки: мода или угроза здоровью

2:24
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Ботокс, хорошо известный как средство от морщин, теперь активно используется западными блогерами для инъекций в пятки. Это, по их словам, помогает ходить на каблуках целый день без боли. Однако врачи предупреждают: такие процедуры могут нанести серьёзный вред опорно-двигательному аппарату.

Ноги
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Ноги

Последствия "модных" инъекций

По словам дерматолога-косметолога Тамилы Гаджимирзаевой, уколы ботулотоксина блокируют работу мышц, которые стабилизируют тело при ходьбе. Нарушение их функций приводит к неправильному распределению нагрузки, что может спровоцировать:

  • Сколиоз и остеохондроз.
  • Грыжи межпозвоночных дисков и протрузии.
  • Варикозное расширение вен.
  • Изменение походки и осанки.

Мышцы, участвующие в амортизации при ходьбе, играют ключевую роль в защите тела от ударов. Их блокировка, даже временная, может повлечь долгосрочные последствия для здоровья.

Ботокс против потливости

В отличие от инъекций в пятки, использование ботокса для борьбы с гипергидрозом считается безопасным. Процедура помогает уменьшить потоотделение, блокируя экринные потовые железы. Врач объясняет:

"Действие ботулотоксина не нарушает терморегуляцию, так как поры остаются открытыми", — говорит Тамила Гаджимирзаева.

Такие инъекции применяются для лечения потливости в области стоп, ладоней, подмышек и лица. Процедура занимает около 30-40 минут и действует от трёх до пяти месяцев.

Альтернатива ботоксу в пятках

Для устранения боли в пятках и улучшения амортизации в медицинской практике используется гиалуроновая кислота. Она вводится внутрисуставно и помогает восстановить ткани без воздействия на мышцы. Вместе с инъекциями пациентам рекомендуют носить правильную обувь и проходить физиотерапию.

Итог

Ботокс в пятки — это рискованный тренд, который может нанести вред здоровью. Врачи советуют подходить к выбору процедур ответственно, особенно если речь идёт о нагрузке на ноги. Безопасные и проверенные методы, такие как ботокс для лечения гипергидроза или гиалуроновая кислота, способны решить проблемы без опасных последствий.

Уточнения

Пя́тка или пята́ - выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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