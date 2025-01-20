Ботокс в пятки: мода или угроза здоровью

Ботокс, хорошо известный как средство от морщин, теперь активно используется западными блогерами для инъекций в пятки. Это, по их словам, помогает ходить на каблуках целый день без боли. Однако врачи предупреждают: такие процедуры могут нанести серьёзный вред опорно-двигательному аппарату.
По словам дерматолога-косметолога Тамилы Гаджимирзаевой, уколы ботулотоксина блокируют работу мышц, которые стабилизируют тело при ходьбе. Нарушение их функций приводит к неправильному распределению нагрузки, что может спровоцировать:
Мышцы, участвующие в амортизации при ходьбе, играют ключевую роль в защите тела от ударов. Их блокировка, даже временная, может повлечь долгосрочные последствия для здоровья.
В отличие от инъекций в пятки, использование ботокса для борьбы с гипергидрозом считается безопасным. Процедура помогает уменьшить потоотделение, блокируя экринные потовые железы. Врач объясняет:
"Действие ботулотоксина не нарушает терморегуляцию, так как поры остаются открытыми", — говорит Тамила Гаджимирзаева.
Такие инъекции применяются для лечения потливости в области стоп, ладоней, подмышек и лица. Процедура занимает около 30-40 минут и действует от трёх до пяти месяцев.
Для устранения боли в пятках и улучшения амортизации в медицинской практике используется гиалуроновая кислота. Она вводится внутрисуставно и помогает восстановить ткани без воздействия на мышцы. Вместе с инъекциями пациентам рекомендуют носить правильную обувь и проходить физиотерапию.
Ботокс в пятки — это рискованный тренд, который может нанести вред здоровью. Врачи советуют подходить к выбору процедур ответственно, особенно если речь идёт о нагрузке на ноги. Безопасные и проверенные методы, такие как ботокс для лечения гипергидроза или гиалуроновая кислота, способны решить проблемы без опасных последствий.
Пя́тка или пята́ - выпуклая часть тела на задней стороне ступни.
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